Delhi Metro News: 13 स्टेशन, 16 KM की दूरी... दिल्ली मेट्रो के फेज-IV को मिली मंजूरी, जानें किस रूट पर दौड़ेगी

क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा 30 हजार करोड़ में हिस्सा? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

Noida Traffic Police: क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस

अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

Homeभारत

भारत

Delhi Metro News: 13 स्टेशन, 16 KM की दूरी... दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मिली मंजूरी, जानें किस रूट पर दौड़ेगी

Delhi Metro Expansion: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के फेज-V (A) में 3 नए रूट्स पर काम होगा. जिनमें 3 स्टेशन होंगे उसमें 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे.

रईश खान

Updated : Dec 24, 2025, 04:19 PM IST

Delhi Metro Phase-IV: केंद्र सरकार ने नए साल 2026 से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज- 5A प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रोजेक्ट में 12,015 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह मेट्रो प्रोजेक्ट 16 किलोमीटर का होगा, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा.

