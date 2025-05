भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद करने के बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है. गृह मंत्रालय के आदेश पर देशभर के 244 शहरों में मॉक ड्रिल (Mock Drill) आयोजित किया जा रही है. दिल्ली, नोएडा, मुंबई, अमृतसर, बेंगलुरु, जयपुर समेत कई शहरों में युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के हवाई हमलों से कैसे बचा जाए इसकी लोगों को ट्रेनिंग दी गई.

दिल्ली में मॉक ड्रिल के बाद ब्लैकआउट

दिल्ली के खान मार्केट में मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षाबलों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों ने हिस्सा लिया. नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी बुधवार शाम मॉक ड्रिल की गई. मॉक ड्रिल के बाद दिल्ली में रात 8 से 8:15 बजे के बीच ब्लैकआउट किया जाएगा. इस दौरान पूरा दिल्ली अंधेरे में डूब जाएगा. एनडीएमसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद (पावर ब्लैकआउट) की जाएगी. हालांकि, इस दौरान राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास और अस्पतालों को ब्लैकआउट से छूट होगी.

नोएडा में भी मॉक ड्रिल

गौतमबुद्ध नगर में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. यह अभ्यास पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में संपन्न हुआ. जिले के तीनों प्रमुख जोन नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक साथ मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, मेडिकल टीम और अन्य आपातकालीन एजेंसियां सक्रिय रहीं.

