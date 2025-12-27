कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

CWC बैठक में कांग्रेस ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया. राहुल गांधी ने फैसलों को PMO द्वारा लिया गया “वन मैन शो” बताया.

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक के बाद पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. बैठक में लोकतंत्र, संविधान, मनरेगा, संगठन और आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश गंभीर हालात से गुजर रहा है और अब केवल चर्चा नहीं, बल्कि जन आंदोलन की जरूरत है. बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी मनरेगा को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

महात्मा गांधी के विचारों पर हमला

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहन चर्चा हुई. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और आम नागरिकों के अधिकारों पर लगातार चोट हो रही है. उन्होंने साफ कहा कि यह समय केवल चिंता जताने का नहीं, बल्कि बड़े जन संघर्ष की दिशा तय करने का है. खरगे ने संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी अहम योजना को कमजोर किया है. इससे गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि मनरेगा पर हमला गरीबों के सम्मान और महात्मा गांधी के विचारों पर हमला है.

राहुल गांधी का बयान

CWC बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि अधिकार आधारित सोच थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस अधिकार आधारित व्यवस्था पर अब सीधा हमला हो रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि मनरेगा से जुड़ा फैसला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लिया, बिना संबंधित मंत्रियों या कैबिनेट से चर्चा किए. उन्होंने इसे “वन मैन शो” करार देते हुए कहा कि आज शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के इशारे पर चल रही है.

VIDEO | Delhi: During a press conference after CWC meeting, Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, “MGNREGA was not just a scheme; it was a rights-based concept… This direct, rights-based concept is now under attack… Finally, I have been informed that this decision was… pic.twitter.com/7nGRGcL0Ki — Press Trust of India (@PTI_News) December 27, 2025

यह भी पढ़ें: Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

आंदोलन और अन्य मुद्दे

बैठक में मनरेगा को बचाने के लिए देशव्यापी जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया. साथ ही संगठन सृजन अभियान, 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ED, CBI, IT के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. कांग्रेस ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से