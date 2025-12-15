मनरेगा हुआ VB-G RAM G... जानें इससे जुड़े एक-एक सवाल का जवाब

VB-G RAM G से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब जो आपको जरूर जानने चाहिए, जानें आखिर मनरेगा की जगह किसी नए गारंटी अधिनियम की क्यों पड़ गई जरूरत...

संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेने वाला एक विधेयक लिस्ट किया है. नए विधेयक का नाम 'व्यापक भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' है, जिसे VB-G RAM G कहा जा रहा है. इसकी कॉपी सांसदों को बांटी गई है. आज हम आपको इस स्कीम से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब देंगे जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं-

1. क्या है VB-G RAM G?

यह बीस साल पुराने MNREGA में एक बड़ा बदलाव है. यह विकसित भारत 2047 के साथ एक मॉडर्न कानूनी ढांचा बनाता है, जो हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी की नौकरी की गारंटी देता है. इस एक्ट का मकसद चार जरूरी कामों के जरिए रोज़गार और टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है-

- पानी से जुड़े कामों के जरिए पानी की सुरक्षा

- कोर-रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर

- आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर

- खराब मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए खास काम

2. नया एक्ट MGNREGA से कैसे अलग है? इसे क्या बेहतर बनाता है?

नया एक्ट MGNREGA की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है, जो रोजगार, पारदर्शिता, प्लानिंग को बढ़ाते हुए स्ट्रक्चरल कमजोरियां को ठीक करता है और इसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है. इसके खास सुधारों में शामिल है-

- ज्यादा रोजगार गारंटी: गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हो गई है जिससे गांव के परिवारों को ज्यादा इनकम सिक्योरिटी मिलती है.

- स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस: MGNREGA के काम बिना किसी मज़बूत नेशनल स्ट्रेटेजी के कई कैटेगरी में बिखरे हुए थे. नया एक्ट 4 खास तरह के कामों पर फोकस करता है जो सीधे पानी की सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी-रोटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और क्लाइमेट अडैप्टेशन में मदद करते हैं.

- लोकलाइज्ड और जगह के हिसाब से इंटीग्रेटेड प्लानिंग: नया एक्ट विकसित ग्राम पंचायत प्लान को जरूरी बनाता है जिन्हें पंचायतें खुद तैयार करती हैं और PM गति-शक्ति जैसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करती हैं.

3. नई स्कीम से गांव की इकॉनमी को क्या फायदा होगा?

यह एक्ट प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने, ज्यादा इनकम और बेहतर लचीलेपन के जरिए गांव की इकॉनमी को मजबूत करता है-

- पानी की सिक्योरिटी: पानी से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाती है. मिशन अमृत सरोवर ने पहले ही 68,000+ पानी की जगहों को बनाया/पुनर्जीवित किया है जिससे खेती और ग्राउंडवाटर पर साफ असर दिखता है.

- कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कें, कनेक्टिविटी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट तक पहुंच और गांव के बिज़नेस को बढ़ावा देते हैं.

- लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर: स्टोरेज, मार्केट और प्रोडक्शन एसेट्स इनकम डाइवर्सिफिकेशन में मदद करते हैं.

- क्लाइमेट रेजिलिएंस: वॉटर हार्वेस्टिंग, फ्लड ड्रेनेज और मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गांव की रोजी-रोटी की रक्षा करता है.

- ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और कंजम्प्शन: 125 गारंटीड दिन घर की कमाई बढ़ाते हैं जिससे गांव की इकॉनमी को बढ़ावा मिलता है.

- कम डिस्ट्रेस माइग्रेशन: ज़्यादा ग्रामीण मौकों और ड्यूरेबल एसेट्स के साथ माइग्रेशन का दबाव कम होता है.

- डिजिटल फॉर्मलाइजेशन: डिजिटल अटेंडेंस, डिजिटल पेमेंट और डेटा-ड्रिवन प्लानिंग से एफिशिएंसी बढ़ती है.

4. नई स्कीम से किसानों को क्या फायदा होगा?

किसानों को लेबर की उपलब्धता और बेहतर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों से सीधा फायदा होता है.

- गारंटीड लेबर उपलब्धता: राज्य पीक बुआई/कटाई के दौरान MGNREGA का काम बंद होने पर कुल 60 दिनों तक का समय नोटिफाई कर सकते हैं. इससे खेती के जरूरी कामों के दौरान लेबर की कमी नहीं होती है और लेबर को गारंटीड-वेज वाले वर्कसाइट पर जाने से बचाया जा सकता है.

- वेज इन्फ्लेशन को रोकना: पीक के दौरान पब्लिक कामों को रोकने से आर्टिफिशियल वेज इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है जिससे फूड प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है.

- वॉटर और इरिगेशन एसेट्स: प्रायोरिटी पर दिए गए पानी के काम सिंचाई, ग्राउंडवाटर और कई मौसमों में फसल उगाने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं.

- बेहतर कनेक्टिविटी और स्टोरेज: कोर और रोजी-रोटी का इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को उपज स्टोर करने, नुकसान कम करने और बाज़ारों तक पहुंचने में मदद करता है.

- क्लाइमेट रेजिलिएंस: बाढ़-ड्रेनेज, वॉटर हार्वेस्टिंग और मिट्टी का संरक्षण फसलों को बचाता है और नुकसान कम करता है.

5. नई स्कीम से मजदूरों को क्या फायदा होगा?

मजदूरों को ज्यादा गारंटी वाले दिन, बेहतर मजदूरी, मज़बूत सुरक्षा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से फायदा होता है.

- ज्यादा इनकम: 125 गारंटी वाले दिन = 25% ज्यादा संभावित कमाई.

- उम्मीद के मुताबिक काम: हाइपरलोकल विकसित ग्राम पंचायत प्लान तय पहले से मैप किए गए काम की उपलब्धता पक्का करते हैं.

- डिजिटल पेमेंट और सुरक्षा: इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी (2024-25 में पहले से ही 99.94%) पूरे बायोमेट्रिक और आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन के साथ जारी रहती है जिससे मजदूरी की चोरी खत्म होती है.

- बेरोजगारी भत्ता: अगर काम नहीं दिया जाता है तो राज्यों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा.

- एसेट बनाने से मजदूरों को भी फायदा होता है. मजदूर बेहतर काम बनाते हैं और उससे फायदा उठाते हैं और साथ ही उन्हें सड़क, पानी और रोजी-रोटी के साधन मुहैया होते हैं.

6. अब MGNREGA में बदलाव की जरूरत क्यों है?

MGNREGA 2005 के लिए बनाया गया था लेकिन ग्रामीण भारत बदल गया है. MPCE और NABARD RECSS सर्वे में दर्ज बढ़ते कंजम्पशन, इनकम और फाइनेंशियल एक्सेस से गरीबी तेजी से 25.7% (2011–12) से घटकर 4.86% (2023–24) हो गई. मजबूत सोशल प्रोटेक्शन, बेहतर कनेक्टिविटी, गहरी डिजिटल एक्सेस और ज्यादा अलग-अलग तरह के ग्रामीण रोजगार के साथ, पुराना फ्रेमवर्क आज की ग्रामीण इकॉनमी से मेल नहीं खाता था. MGNREGA का ओपन-एंडेड मॉडल पुराना हो गया था.

VB–G RAM G (भारत – जी राम जी) बिल सिस्टम को मॉडर्न बनाता है, गारंटी वाले दिन बढ़ाता है, प्रायोरिटी पर फिर से फोकस करता है और आज की ग्रामीण इकॉनमी के लिए ज्यादा अकाउंटेबल, टारगेटेड और काम का रोजगार फ्रेमवर्क बनाता है.

7. डिमांड-बेस्ड से नॉर्मेटिव फंडिंग में बदलाव क्यों?

नॉर्मेटिव फंडिंग MGNREGA को भारत सरकार की ज़्यादातर स्कीमों के लिए इस्तेमाल होने वाले बजटिंग मॉडल के साथ बिना रोज़गार गारंटी को कम किए अलाइन करती है. डिमांड-बेस्ड मॉडल से अनप्रेडिक्टेबल एलोकेशन और मिसमैच्ड बजटिंग होती है. नॉर्मेटिव फंडिंग ऑब्जेक्टिव पैरामीटर का इस्तेमाल करती है, जिससे प्रेडिक्टेबल, रैशनल प्लानिंग पक्की होती है, साथ ही यह गारंटी भी मिलती है कि हर एलिजिबल वर्कर को रोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले.

8. क्या नॉर्मेटिव फंडिंग 125 दिनों की गारंटी को कमजोर करती है?

नहीं, रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 125 करने से गारंटी मजबूत होती है. 2024-25 तक फोरकास्टिंग एक्यूरेसी दिखाई गई जब एलोकेशन डिमांड से पूरी तरह मैच करता था. इसमें केंद्र और राज्य जिम्मेदारी शेयर करते हैं. आपदाओं के दौरान खास छूट मिलती है. अगर काम नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जरूरी है.

इस तरह गारंटीड रोजगार का अधिकार कानूनी तौर पर सुरक्षित रहता है.

9. क्या पहले MNREGA को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई?

पहले भी बड़े सुधार किए गए लेकिन वे गहरी स्ट्रक्चरल समस्याओं को दूर नहीं कर सके. मनरेगा का गलत इस्तेमाल जारी रहा. डिजिटल अटेंडेंस को नजरअंदाज किया गया और एसेट्स अक्सर खर्च से मेल नहीं खाते थे. इन समस्याओं का पैमाना और लगातार बने रहना दिखाता है कि MNREGA का आर्किटेक्चर अपनी हद तक पहुंच गया था और नया VB – G RAM G बिल जरूरी हो गया था.

10. MNREGA में ऐसी कौन सी दिक्कतें थीं जिनकी वजह से बदलाव की जरूरत पड़ी?

MNREGA के काम करने के तरीके को बेहतर करने की कोशिशें की गईं लेकिन इसमें कई कमियां बनीं रहीं. पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच में पाया गया कि काम नहीं हो रहे थे, नियमों का उल्लंघन हो रहा था और फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा था जिससे काम रोक दिया गया. इसके अलावा 2025–26 में 23 राज्यों में मॉनिटरिंग से पता चला कि काम खर्च के हिसाब से नहीं मिले, जहां लेबर की जरूरत थी वहां मशीन का इस्तेमाल हुआ और बड़े पैमाने पर NMMS अटेंडेंस को नजर अंदाज किया गया. 2024–25 में राज्यों में कुल ₹193.67 करोड़ की हेराफेरी हुई. महामारी के बाद के समय में सिर्फ 7.61% परिवारों ने 100 दिन पूरे किए.

इन गहरी समस्याओं जैसे लीकेज, कमजोर वेरिफिकेशन और खराब कम्प्लायंस के लिए छोटे-मोटे बदलावों की नहीं बल्कि एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत थी. नया एक्ट एक साफ-सुथरा, डिजिटली गवर्नेंस वाला, अकाउंटेबल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाला सिस्टम बनाता है.

11. नए एक्ट में कौन से ट्रांसपेरेंसी और सोशल प्रोटेक्शन के उपाय शामिल हैं?

नए बिल में AI-बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ओवरसाइट के लिए सेंट्रल और स्टेट स्टीयरिंग कमेटियां, रूरल डेवलपमेंट के लिए 4 खास वर्टिकल्स पर फोकस, पंचायतों के लिए बेहतर मॉनिटरिंग रोल, GPS/मोबाइल-बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल-टाइम MIS डैशबोर्ड, वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर, मजबूत सोशल ऑडिट (हर GP के लिए साल में दो बार) जैसे उपाय शामिल हैं.

12. सेंट्रल सेक्टर से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्यों शिफ्ट किया जाए?

ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट लोकल समस्या है. नए बिल से राज्य अब खर्च और जिम्मेदारी शेयर करेंगे. गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बेहतर इंसेंटिव मिलेंगे. ग्राम पंचायत प्लान के ज़रिए इलाके के हालात के हिसाब से प्लान बनाए जाएंगे. केंद्र स्टैंडर्ड बनाए रखेगा जबकि राज्य जवाबदेही के साथ काम करेंगे. यह पार्टनरशिप मॉडल एफिशिएंसी को बेहतर करेगा और गलत इस्तेमाल कम करेगा.

13. क्या इससे राज्यों पर फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा?

नहीं. यह स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है और राज्य की कैपेसिटी के हिसाब से सेंसिटिव है. इसमें स्टैंडर्ड रेश्यो: 60:40 (केंद्र: राज्य) रखा गया है. नॉर्थ-ईस्ट और हिमालयी राज्य/UT का रेशियो 90:10 रखा गया है. बिना लेजिस्लेचर वाले UT 100% सेंट्रल फंड से फंडेड होंगे. राज्यों ने पहले ही 25% मटीरियल और 50% एडमिन का पेमेंट कर दिया है. पहले से तय नॉर्मेटिव एलोकेशन बजट बनाने में मदद करता है. इस स्कीम में राज्य आपदाओं के दौरान एक्स्ट्रा मदद मांग सकते हैं. बेहतर निगरानी से गलत इस्तेमाल से होने वाले लंबे समय के नुकसान कम होते हैं.

14. 60 दिन का नो-वर्क पीरियड क्यों जरूरी है और तब मजदूरों का क्या होता है?

60 दिन का नो-वर्क पीरियड रहने से यह बुआई/कटाई के दौरान मजदूरों की मौजूदगी पक्का करता है. मजदूरी में तेज़ी से बढ़ोतरी को रोकता है जिससे खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं. मजदूर अपने आप खेती की तरफ चले जाते हैं, जिससे उन्हें सीजनल मजदूरी ज्यादा मिलती है. नो वर्किंग पीरियड 60 दिन मिलाकर दिए जाते हैं, लगातार नहीं. मजदूरों को बाकी 300 दिनों में भी 125 गारंटी वाले दिन मिलते हैं. इस तरह किसानों और मजदूरों दोनों को फायदा होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.