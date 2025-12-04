FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पुतिन कल राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे, डिनर में PM मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे | भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक, बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी, CDS अनिल चौहान भी मौजूद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli के बराबर है Hardik Pandya का 'फैन बेस'? SMAT में बदलना पड़ा वेन्यू, जानिए क्या है पूरा मामला

Virat Kohli के बराबर है Hardik Pandya का 'फैन बेस'? SMAT में बदलना पड़ा वेन्यू, जानिए क्या है पूरा मामला

UP SI Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है सुषमा स्वराज की लव स्टोरी! जानें कैसे परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी

किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है सुषमा स्वराज की लव स्टोरी! जानें कैसे परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां

कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां

इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई

इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई

Homeभारत

भारत

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के पिता वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया है. गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को आखिरी सांस ली.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 04, 2025, 03:16 PM IST

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Swaraj kaushal Passed Away

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल सुषमा स्वाराज के पति स्वराज कौशल का निधन हो गया है. इनकी बेटी बांसुरी स्वराज वर्तमान में भाजपा से सांसद हैं. 73 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 4 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार को उन्होंने आखिरी सांस ली. दिल्ली बीजेपी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्वराज कौशल के निधन की जानकारी दी है. खबर है कि वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे. 

37 साल की उम्र में बन गए थे मिजोरम के गर्वनर

साल 1990 में महज 37 साल की उम्र में वे मिजोरम के गवर्नर बनाए गए. उस समय वे देश के सबसे युवा राज्यपाल बने थे. 9 फरवरी 1993 तक वे इस पद पर रहे. सबसे दिलचस्प बात ये है कि उनकी पत्नी सुषमा स्वराज भी देश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुकी है. असल में दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने ट्विटर पर लिखा कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वराज कौशल जी के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुःख हुआ. उन्होंने निष्ठा-बुद्धिमत्ता और अद्वितीय समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की. 

शानदार रहा स्वराज कौशल का सफर

1998 में हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वे राज्यसभा सांसद चुने गए और 1998 से 2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे. 1998-99 में जहां सुषमा स्वराज लोकसभा में थीं वहीं स्वराज कौशल राज्यसभा में थे. साल 2000 से 2004 तक दोनों एक साथ राज्यसभा सांसद रहे. इमरजेंसी के दौरान स्वराज कौशल की कानूनी भूमिका भी बेहद रही. जब जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य 24 लोगों पर बड़ौदा डायनामाइट केस में फर्जी आरोप लगाए गए तो उनकी कोर्ट में पैरवी स्वराज कौशल ने ही की थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
Live In Relationship: इस देश में सबसे ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल, जानिए किस पायदान पर है भारत
Live In Relationship: इस देश में सबसे ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल, जानिए किस पायदान पर है भारत
दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नहीं डूब सकते भारत के ये 3 बैंक | RBI D-SIB List 2025
दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नहीं डूब सकते भारत के ये 3 बैंक | RBI D-SIB List 2025
MORE
Advertisement
धर्म
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
MORE
Advertisement