Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसे के बाद अब यूपी के मिर्जापुर से बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर करीब आधा दर्जन लोग ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठे. आइए जातने कैसै हुआ इतना बड़ा हादसा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन और मालगाड़ी टकराने के बाद अब मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर एक बड़े हादसे की खबर आ रही है. यहां पर करीब 4 लोग कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे. ये लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए यात्रा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि यात्री गलत दिशा में उतरने के कारण ट्रेन की चपेट में आ गए और एक साथ 4 यात्री काल के गाल में समा गए.

लापरवाही का नजीता

हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों ने ट्रेन से उतरते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा और वे ट्रैक पर आ गए. ट्रेन के आते ही वे उसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, इस घटना के बाद पुलिस और रेल प्रशासन के लोग मौके पहुचे हैं और राहत कार्य शुरू किया है. वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है. स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई है. पुलिस और रेल प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से रेलवे ट्रैक के पास चलने से बचने की अपील की है. यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यात्रियों के लिए बड़ा झटका बन गई है.

सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान

इस हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है इतना ही नहीं सीएम योगी ने मिर्जापुर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. रेलवे प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.रेलवे ने फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हादसे में अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है. हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु चोपन – प्रयागराज एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर उतर गए थे. कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतर गए और जबकि स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध था. इसी कारण ये सभी हादसे का शिकार हो गए.

