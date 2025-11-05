FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, पूर्व मंत्री बूटा सिंह के बेटे ने कराई, अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव? 

Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत

कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए

कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए

Numerology: यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते 

यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते

Homeभारत

भारत

Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसे के बाद अब यूपी के मिर्जापुर से बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर करीब आधा दर्जन लोग ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठे. आइए जातने कैसै हुआ इतना बड़ा हादसा

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 05, 2025, 12:12 PM IST

Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत

mirzapur major Train Accident

Add DNA as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन और मालगाड़ी टकराने के बाद अब मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर एक बड़े हादसे की खबर आ रही है. यहां पर करीब 4 लोग कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे. ये लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए यात्रा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि यात्री गलत दिशा में उतरने के कारण ट्रेन की चपेट में आ गए और एक साथ 4 यात्री काल के गाल में समा गए. 

लापरवाही का नजीता 

हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों ने ट्रेन से उतरते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा और वे ट्रैक पर आ गए. ट्रेन के आते ही वे उसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, इस घटना के बाद पुलिस और रेल प्रशासन के लोग मौके पहुचे हैं और राहत कार्य शुरू किया है. वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है. स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई है. पुलिस और रेल प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से रेलवे ट्रैक के पास चलने से बचने की अपील की है. यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यात्रियों के लिए बड़ा झटका बन गई है.

सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान

इस हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है इतना ही नहीं सीएम योगी ने  मिर्जापुर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. रेलवे प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.रेलवे ने फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हादसे में अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है. हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु चोपन – प्रयागराज एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर उतर गए थे. कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतर गए और जबकि स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध था. इसी कारण ये सभी हादसे का शिकार हो गए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव? 
Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव?
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद भी बने न्यूयॉर्क के मेयर
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद भी बने न्यूयॉर्क के मेयर
Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत
Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत
कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए
कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए
Numerology: यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते 
यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते
उत्तर की तरफ भारत का आखिरी गांव कौन सा है? चीन से है महज 24 किलोमीटर दूर
उत्तर की तरफ भारत का आखिरी गांव कौन सा है? चीन से है महज 24 किलोमीटर दूर
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE