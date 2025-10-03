मीराबाई चानू ने रच दिया इतिहास, विश्व चैंपियनशिप में 199 Kg वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल

Mirabai Chanu Silver Medal in World Championship: मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इससे पहले भी वह साल 2022 और 2025 में सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं. इसके अलावा, मीराबाई ने साल 2017 में गोल्ड पदक जीता था.

Mirabai Chanu Silver Medal in World Championship: भारत की स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शानदार वापसी की है. नॉर्वे के फोर्डे में जारी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में चानू ने रजत पदक (Silver Medal) जीतकर देश का मान बढ़ाया है. यह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के इतिहास में उनका तीसरा पदक है, जिसने उन्हें कुंजारानी देवी (7) और कर्णम मल्लेश्वरी (4) के बाद दो से ज्यादा विश्व चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय भारोत्तोलक बना दिया है.

मानसिक तनाव के बाद शानदार वापसी

पिछले कुछ सालों में मीराबाई चानू को मानसिक और शारीरिक तनाव से काफी जूझना पड़ा था. हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक और उससे ठीक पहले एशियन गेम्स 2023 में उनका चौथे स्थान पर रहना निराशाजनक रहा था. टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद से उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पोडियम फिनिश का बेसब्री से इंतजार था. चोट और सर्जरी के लंबे दौर से गुज़रने के बावजूद, 31 वर्षीय इस अनुभवी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए अपना टोक्यो ओलंपिक वाला प्रदर्शन दोहराया है. पेरिस ओलंपिक के बाद यह पहला मौका था जब मीराबाई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था.

48 किलोग्राम वर्ग में कांटे की टक्कर

48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने कुल 199 किलोग्राम (स्नैच में 84kg और क्लीन एंड जर्क में 115kg) का भार उठाकर दूसरे स्थान पर कब्जा किया. हालांकि, वह गोल्ड मेडल जीतने से वह चूक गईं, क्योंकि उत्तर कोरिया की रि सोंग गुम ने 213kg का कुल भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं, चीन की थान्याथन ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता.

स्नैच राउंड के बाद, चीन की वेटलिफ्टर कुल भार में मीराबाई चानू से 4kg आगे चल रही थीं. हालांकि, क्लीन एंड जर्क में मीराबाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 115kg का भार उठाया और कुल 1kg की लीड से रजत पदक भारत की झोली में डाल दिया.

चोट के बावजूद दिया दमदार प्रदर्शन

मीराबाई चानू के लिए 115kg का क्लीन एंड जर्क का भार बेहद खास रहा. आखिरी बार टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने यही भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता था. पिछले चार सालों में वह लगातार चोट और सर्जरी आदि से गुजरी हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इससे पहले उन्होंने 2022 विश्व चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था.

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रजत पदक जीतने के बाद, मीराबाई चानू ने प्लेटफॉर्म से सीधा अपने कोच विजय शर्मा के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा किया. यह वापसी उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और फिटनेस का प्रमाण है, जो भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए एक शुभ संकेत है.

