रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट- जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा का रास्ता छोड़ रहे युवा, पाकिस्तान की खुली पोल

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा और आतंकवादियों की भर्ती में भारी कमी आई है. पाकिस्तान का दुष्प्रचार भी अब प्रभावहीन हो गया है और युवा आतंकी संगठनों में भर्ती नहीं हो रहे हैं.

टेरर नेटवर्क में जम्मू-कश्मीर के युवा अब नहीं हो रहे भर्ती

2021 में 146 स्थानीय युवा आतंकवादी गुटों में शामिल हुए थे

2025 में सिर्फ एक युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुआ

Ministry of Defence Report: कई दशकों से पाकिस्तान दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा चलाता रहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसका कोई हाथ नहीं है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ये कहता रहा है कि घाटी में युवा खुद से हथियार उठा रहे हैं. लेकिन, भारतीय रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़े ये साफ करते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम कसने के बाद जम्मू-कश्मीर में टेरर नेटवर्क में स्थानीय लोगों की भर्ती काफी कम हुई है.

हिंसा का रास्ता छोड़ रहे जम्मू-कश्मीर के युवा

2021 के बाद से टेरर नेटवर्क में जम्मू-कश्मीर के युवाओं के भर्ती होने की संख्या काफी कम हुई है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह संख्या 2021 में 146 से घटकर 2025 में सिर्फ एक रह गई. मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 2025 में घुसपैठ की सिर्फ 6 कोशिशें हुईं, जो पिछले पांच सालों में सबसे कम हैं.

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में 146 स्थानीय युवा आतंकवादी गुटों में शामिल हुए. इसके बाद 2022 में 121, 2023 में 19, 2024 में चार और 2025 में सिर्फ एक युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और वे सरकार की अलग-अलग योजनाओं और नीतियों का लाभ उठा रहे हैं.

पाकिस्तान की खुली पोल

पाकिस्तान का दशकों से ये दावा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में 'घर में पनपे आतंकवाद' के कारण हिंसा हो रही है. लेकिन, आतंकी संगठनों में जम्मू-कश्मीर के युवा अब न के बराबर भर्ती हो रहे हैं. ये आंकड़े पाकिस्तान के दावे को गलत साबित करते हैं. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में सुरक्षा हालात में भी काफी सुधार हुआ है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा और आतंकवादियों की भर्ती में भारी कमी आई है.

LoC पर हालात सुधरे

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर हालात काफी शांत हुए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में घुसपैठ की 8 कोशिशें नाकाम की गईं और 12 आतंकवादी मारे गए. 2022 में घुसपैठ की 12 कोशिशें नाकाम की गईं और 18 आतंकवादी मारे गए. 2023 में घुसपैठ की 18 कोशिशें नाकाम की गईं और 36 आतंकवादी मारे गए. 2024 में घुसपैठ की 10 कोशिशें नाकाम की गईं और 19 आतंकवादी मारे गए. 2025 में घुसपैठ की छह कोशिशों को नाकाम किया गया, जिनमें 12 आतंकवादी मारे गए.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2025 में 2025 में जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई. राज्य में पर्यटन गतिविधियां भी जारी रहीं. पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बावजूद 2025 में लगभग 2.3 करोड़ पर्यटक पहुंचे.

आतंकियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि लाइन ऑफ़ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें कम हुई हैं, लेकिन जम्मू इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें ज़्यादा हो रही हैं. इसमें नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिशें भी शामिल हैं.