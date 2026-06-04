पहले से ज्यादा ताकतवर हुए सेना के फील्ड कमांडर, दना-दन खरीदे जाएंगे नए हथियार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ये बड़ी मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फील्ड कमांडरों के लिए वित्तीय शक्तियों में वृद्धि, खरीद की सीमा में दो गुना बढ़ोतरी, स्वदेशीकरण और R&D की शक्तियों को दोगुना करने तथा अन्य उपायों को मंजूरी दे दी है.

Military Operational Efficiency: भारतीय सेना के ‘फील्ड कमांडरों’ की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत करने और जरूरी खरीद को तेजी से पूरा करने के लिए ‘फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियों में दो गुना बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है. इस बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडरों को सौंपी गई विशेष वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है. बताया गया है कि तत्काल संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की गई कुल सीमा में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

सामान्य खरीद की तुलना में अधिक अधिकार

फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के अलावा, सेना के तीनों अंगों की संयुक्त खरीद को बढ़ावा देने के लिए नये प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसमें सामान्य खरीद की तुलना में अधिक अधिकार दिये गए हैं. भारत के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को विकेंद्रीकृत करने के लिए कई नये सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों की स्थापना की गई है.

संशोधित नियमावली जारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में 'रक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण' संबंधी संशोधित नियमावली जारी की. इसके अनुसार, वित्तीय शक्तियों में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, और कुछ मामलों में तो यह वृद्धि दोगुनी से भी अधिक है. मंत्रालय ने कहा है कि इससे फील्ड कमांडरों की संचालन दक्षता और मजबूत होगी और अनुबंधों को शीघ्रता से संपन्न करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

रक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा है कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित वित्तीय शक्तियों को दोगुना कर दिया गया है ताकि विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय शक्तियों के संशोधित हस्तांतरण से चालू वर्ष के बजटीय आवंटन के अनुसार राजस्व मार्ग से 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद में मदद मिलेगी. इससे रक्षा बलों की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी. बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे.

(इनपुट- भाषा)

