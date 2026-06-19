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भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने मिलाया हाथ, दिखा अनोखा नजारा, जानिए LoC पर हैंडशेक के पीछे की वजह

खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक असद खान को 18 जून 2026 को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. असद खान 12 जून 2026 को नियंत्रण रेखा (LoC) पार करने के बाद कुपवाड़ा के सिमरी गांव में आ गया था

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Shivendra Rai

Updated : Jun 19, 2026, 06:49 PM IST

भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने मिलाया हाथ, दिखा अनोखा नजारा, जानिए LoC पर हैंडशेक के पीछे की वजह

भटककर भारत आ गया था पाकिस्तानी नागरिक (फोटो- @ChinarcorpsIA/X)

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भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है. सीमा के करीब तो हालात और भी तनावपूर्ण रहते हैं. ऐसे हालात में अगर भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी हाथ मिलाते दिखें तो लोगों का चौंकना बनता है. लेकिन, 19 जून, शुक्रवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला. गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पार करने वाले एक पाकिस्तानी व्यक्ति को भारतीय सेना ने गुरूवार, 18 जून को पाकिस्तान वापस भेज दिया. इस शख्स को वापस उसके देश भेजने की प्रक्रिया के दौरान, भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने बॉर्डर पर कुछ देर के लिए हाथ मिलाया. भारतीय सेना की चिनार कोर ने इस घटना की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.

भटककर भारत आ गया था पाकिस्तानी नागरिक

भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक असद खान को 18 जून 2026 को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. असद खान 12 जून 2026 को नियंत्रण रेखा (LoC) पार करने के बाद कुपवाड़ा के सिमरी गांव में आ गया था. भारत में रहने के दौरान असद खान के साथ सम्मान और सहानुभूति से व्यवहार किया गया. यह मानवीय मूल्यों और आचरण के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

हाथ मिलाने का दुर्लभ नजारा दिखा

पाकिस्तानी नागरिक असद ख़ान के हैंडओवर प्रक्रिया की तस्वीरें भी भारतीय सेना ने शेयर कीं. इसमें एक खास पल भी शामिल था जब इंडियन आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने पाकिस्तान सेना के अधिकारी से हाथ मिलाया. हालांकि, ये एक सामान्य पेशेवर प्रक्रिया है. लेकिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को इतनी सहजता से मिलते देख लोग चौंक गए. 

 

बता दें कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक भूल कर या भटक कर गलती से भारतीय सीमा में आ जाता है तो उसे वापस भेजने के लिए एक तय प्रक्रिया पूरी की जाती है. इस दौरान ये भी पता किया जाता है कि सीमा में घुसा शख्स सही में भटक कर आ गया है या उसके इरादे खतरनाक थे. जांच पूरी होने के बाद भारतीय सेना के अधिकारी सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क करते हैं. कई बार ऐसे मामलों में किसी शख्स के भटक कर सीमा पार कर लेने की जानकारी दूसरी तरफ से भी दे दी जाती है. इसके बाद एक पेशेवर प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हैंडओवर किया जाता है. 

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