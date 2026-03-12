US-Iran War: ईरान में 9,000 लोग फंसे, 2 की मौत, एक लापता... भारतीयों को लेकर MEA का बड़ा बयान

US-Iran War: विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों और इजरायल में स्थित सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को 24/7 एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं. हेल्पलाइन भी नंबर जारी किया है.

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं. अकेले ईरान में ही 9,000 लोग वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं. इनको निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. इस बीच खाड़ी क्षेत्र में एक पानी के जहाज पर हुए हमले में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 1 लापता बताया जा रहा है.



विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस दुखद घटना के अलावा इजरायल और दुबई में भी भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. पीड़ितों के परिवारों को हर संभव जानकारी और मदद मुहैया कराई जा रही है.

जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों के कल्याण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है. खाड़ी क्षेत्र के तनावपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजर रहे एक व्यापारी जहाज को निशाना बनाया गया था. इस हमले में जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. लापता व्यक्ति की तलाश भारतीय नौसेना और संबंधित देशों का बचाव दल कर रहा है.

जायसवाल ने बताया कि ईरान को लेकर भी भारत चिंतित है. ईरान में 9,000 लोग फंसे हुए हैं. ये लोग भारत सरकार की एडवाइजरी पर ध्यान नहीं दे पाए और युद्ध की वजह से वहीं फंस गए. उनसे दूतावास संपर्क साध रहा है. लोग ईरान के अलग-अलग हिस्सों में हैं, जिनसे दूतावास संपर्क करने में जुटा है. कुछ लोगों ने जमीन मार्ग से बॉर्डर क्रॉस करने की इच्छा जताई है. वहीं, कुछ पड़ोसी देशों अर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचकर फ्लाइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इजरायल में भी एक भारतीय घायल हुआ है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. राहत की बात यह है कि उसकी हालत में अब सुधार हो रहा है. तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास चिकित्सकों के संपर्क में है.

विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों और इजरायल में स्थित सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को 24/7 एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं. हेल्पलाइन भी नंबर जारी किया है, ताकि संकट में फंसे भारतीय तुरंत संपर्क कर सकें.

