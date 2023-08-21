NGO की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल... गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन, FCRA लाइसेंस रद्द

ईडी ने 2021 में इस एनजीओ के कार्यालय पर छापेमारी की थी. जिसमें कई वित्तीय गड़बड़ियों को सबूत मिले थे. फंड्स का गलत उपयोग और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के सबूत सामने आए.

उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में चल रहे गाइडेंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी (जीईडब्ल्यूएस) नामक NGO पर धर्मपरिवर्तन कराने का आरोप लगा है. जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर विदेशी चंदा प्राप्त करती थी, लेकिन जांच में इसे धर्मांतरण को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया.

MHA ने जीईडब्ल्यूएस को नोटिस जारी किया है कि जब तक संगठन वैध दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहेगा. अब यह संस्था विदेशी फंड्स प्राप्त नहीं कर सकती और न ही उनका उपयोग कर सकती है. यह कार्रवाई एफसीआरए अधिनियम, 2010 के तहत की गई है, जिसमें पिछले 5 वर्षों (लगभग 2020-2025) के वित्तीय दस्तावेजों में कई उल्लंघन पाए गए. उल्लंघनों में फंड्स का गलत उपयोग, उद्देश्यों से विचलन और संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं.

ED ने की थी छापेमारी

मामला 2021 का है, जब GEWS एनजीओ पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे. आरोप था कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों की आड़ में गरीब और आदिवासी परिवारों को लुभाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रही थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में ही संतकबीर नगर स्थित संस्था के कार्यालय पर छापेमारी की थी. छापे में कई वित्तीय गड़बड़ियां मिलीं, जिसमें फंड्स का गलत उपयोग और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के सबूत सामने आए.

ईडी ने संस्था के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने जीईडब्ल्यूएस के एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन की गहन जांच की. जांच में पाया गया कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल संगठन के घोषित उद्देश्यों (शिक्षा और वेलफेयर) से अलग किया गया था.

एमएचए के हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर कोई एनजीओ जबरन धर्म परिवर्तन, एंटी-डेवलपमेंट गतिविधियां या सामाजिक/धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने में शामिल पाया जाता है, तो उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. जीईडब्ल्यूएस पर ऐसे ही आरोप सिद्ध हुए हैं.

यह कार्रवाई केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें धर्मांतरण और विदेशी फंड्स के दुरुपयोग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. पिछले कुछ सालों में कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुके हैं. खासकर उन पर जहां धर्म परिवर्तन या संदिग्ध गतिविधियों के आरोप थे. उत्तर प्रदेश में एंटी-कन्वर्जन लॉ लागू होने के बाद ऐसे मामलों पर नजर बढ़ गई है.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से