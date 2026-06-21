FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
चीन ने पहली बार दिखाई खतरनाक डांगफेंग-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्चिंग, अमेरिका को सीधा संदेश!

चीन ने पहली बार दिखाई खतरनाक डांगफेंग-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्चिंग, अमेरिका को सीधा संदेश!

ईरान के खिलाफ मैच से पहले बेल्जियम को लगा तगड़ा झटका, नहीं खेलेंगे विंगर जेरेमी डोकू; जानें क्यों

ईरान के खिलाफ मैच से पहले बेल्जियम को लगा तगड़ा झटका, नहीं खेलेंगे विंगर जेरेमी डोकू; जानें क्यों

पीएफ से अभी निकाले एक लाख रुपये, रिटायरमेंट तक हो सकता है 11 लाख रुपये से ज्यादा का असर! समझिए कंपाउंडिंग का पूरा गणित

पीएफ से अभी निकाले एक लाख रुपये, रिटायरमेंट तक हो सकता है 11 लाख रुपये से ज्यादा का असर! समझिए कंपाउंडिंग का पूरा गणित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 22-23 जून को दिल्ली में, अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता, इस खास मुद्दे पर होगी चर्चा

भारत 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन करने जा रहा है. इस बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी एक साथ आएंगे. मीटिंग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 21, 2026, 07:57 PM IST

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 22-23 जून को दिल्ली में, अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता, इस खास मुद्दे पर होगी चर्चा

ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल करेंगे. (फोटो- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने वाली है.
  • थीम है- 'आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां'
  • ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव निजामीपुर भी बैठक का हिस्सा हैं.

22 और 23 जून 2026 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने वाली है. इस बार मेजबान भारत है इसलिए  बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे. भारत 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है. ससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है. हाल ही में पश्चिम एशिया में एक भयंकर युद्ध हुआ है. इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुरक्षा चुनौतियों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते खतरों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे. 

क्या है इस बार की थीम?

भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 'आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' के विषय पर अपने विचार साझा करेंगे. इस दौरान आतंकवाद-रोधी और सूचना एवं संचार तकनीकों के इस्तेमाल में सुरक्षा पर हाल ही में हुई ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहों की बैठकों के नतीजों की भी समीक्षा की जाएगी. विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी एक साथ आएंगे ताकि बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और जरूरी रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत किया जा सके.

क्यों अहम है ये ब्रिक्स बैठक?

भारत ब्रिक्स में ग्लोबल गवर्नेंस, सुरक्षा सहयोग और तकनीकी चुनौतियों पर बातचीत को आगे बढ़ा रहा है. ब्रिक्स ने आर्थिक मुद्दों से आगे बढ़कर सदस्य देशों पर असर डालने वाली रणनीति और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को भी शामिल करने पर अपना ध्यान तेजी से बढ़ाया है. इस बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, जो अगस्त 2025 के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा. वांग यी केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के निदेशक के तौर पर चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं. भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने और सीमा पर तनाव कम करने की  कोशिशों के बीच वांग यी के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है. 

नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक को चीन भी गंभीरता से ले रहा है. भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने कहा है कि चीनी पक्ष मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति, बड़े अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों और परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेगा. उन्होंने आगे कहा कि चीन ब्रिक्स सदस्यों के साथ संचार और समन्वय बढ़ाने के लिए उत्सुक है ताकि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाया जा सके और दुनिया की शांति और सुरक्षा में योगदान दिया जा सके. 

शिखर सम्मेलन की तैयारी का हिस्सा

एनएसए स्तर की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस साल सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राजनीतिक और सुरक्षा रोडमैप तैयार करेगी. सितंबर में होने वाले मुख्य सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंग जिसमें पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं. 22 और 23 जून को होने वाली बैठक भारत की कूटनीति के लिहाज से बहुत बड़ी मानी जा रही है. इसके जरिए रूस, चीन, और ईरान जैसे देशों के सुरक्षा प्रमुख एक मंच पर भारत की मेजबानी में संवाद करेंगे. चीनी विदेश मंत्री वांग यी के अलावा, रूस के एनएसए सर्गेई शोइगु और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव निजामीपुर भी बैठक का हिस्सा हैं.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement