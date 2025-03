Women's Day: पीएम मोदी ने महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को सौंपे, जिन्होंने अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल किया. इनकी कहानियां सुनकर हर महिला आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा ले सकती है!

Women's Day: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जिम्मेदारी देश की उन प्रेरणादायक महिलाओं को सौंपी, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं. इन महिलाओं ने पीएम मोदी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं और अन्य महिलाओं को प्रेरित करने का कार्य किया. इस पहल के माध्यम से देश की नारी शक्ति को एक सशक्त मंच प्रदान किया गया, जहां वे अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने रख सकें.

संघर्ष से सफलता तक की कहानियां

बिहार के नालंदा जिले के माधोपुर इलाके की अनीता देवी ने अपने संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2016 में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और ‘माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड’ की स्थापना की. अनीता ने कहा, 'अगर मैंने यह कर दिखाया, तो आप भी कर सकती हैं. मेरा संदेश है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार के जीवन को भी बदलें. लगन और परिश्रम से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है.'

मशरूम उत्पादन से आत्मनिर्भरता की ओर!



आज मशरूम उत्पादन के जरिये मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हूं। मैंने ना सिर्फ अपनी राह आसान की है, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर भी बनाया है। अब मेरी कंपनी किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक जैसी जरूरी… pic.twitter.com/4ht4JyVKVV — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली वैशाली

शतरंज चैम्पियन वैशाली ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा, वणक्कम! मैं वैशाली हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया को संभाल रही हूं, वह भी महिला दिवस पर। मुझे गर्व है कि मैंने कई टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.' उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया.

Vanakkam!



I am @chessvaishali and I am thrilled to be taking over our PM Thiru @narendramodi Ji’s social media properties and that too on #WomensDay. As many of you would know, I play chess and I feel very proud to be representing our beloved country in many tournaments. pic.twitter.com/LlYTmqE2MQ March 8, 2025

विज्ञान और नवाचार में महिलाओं की भागीदारी

ओडिशा की वैज्ञानिक मिश्रा और सोनी ने भी अपने संदेश साझा किए. उन्होंने लिखा, 'भारत विज्ञान के लिए सबसे जीवंत स्थान है और हम अधिक से अधिक महिलाओं को इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं. परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत को नवाचार और विकास के लिए सबसे अधिक आकर्षक स्थान बना रही है. भारतीय महिलाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और भारत उन्हें उचित मंच प्रदान कर रहा है.

Space technology, nuclear technology and women empowerment…



We are Elina Mishra, a nuclear scientist and Shilpi Soni, a space scientist and we are thrilled to be helming the PM’s social media properties on #WomensDay.



Our message- India is the most vibrant place for science… pic.twitter.com/G2Qi0j0LKS — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

Since morning, you’ve all seen inspiring posts by extraordinary women sharing their own journeys and inspiring other women. These women belong to different parts of India and have excelled in different areas, but there’s one underlying theme - the prowess of India’s Nari Shakti.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

इनके अलावा भी कई अन्य महिलाओं ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं. इस पहल को महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनोखी पहल के बाद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'आज सुबह से आपने असाधारण महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां देखीं. ये महिलाएं भारत के अलग-अलग हिस्सों से हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर चुकी हैं. लेकिन एक बात समान है – भारत की नारी शक्ति की शक्ति और क्षमता. इनकी सफलता हमें याद दिलाती है कि महिलाओं की संभावनाएं असीमित हैं. आज और हर दिन, हम उनके योगदान को सलाम करते हैं.'

पीएम मोदी की इस पहल को व्यापक स्तर पर सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं को अपने अनुभव और उपलब्धियों को साझा करने का एक अनूठा मंच मिला है. यह पहल महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होगी.

