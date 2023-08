भारत

Saalumarada Thimmakka: 111 साल की उम्र में इस महिला को मिली कैबिनेट रैंक, जानें क्या है वो खास वजह

who is 111 year old Saalumarada Thimmakka: सालुमरादा थिमक्का हम सबके सामने एक ऐसी म िसाल पेश करती हैं. उनका जीवन बताता है कि सिर्फ अपने बारे में ही नहीं पर्यावरण और प्रकृति के बारे में सोचना भी कितना जरूरी है.