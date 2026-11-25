मेरठ से बेहद हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक युवक युवती को सड़क पर पीछा कर उसे होटल में खींचकर ले जाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

Meerut Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक होटल के बाहर लड़की के साथ मारपीट और उसे जबरन बंधक बनाने का मामला सामने आया है. घटना के सीसीटीवी फुटेज में युवती होटल से बाहर की ओर भागती दिखाई दे रही है. उसके पीछे एक युवक दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है. इसके बाद वह युवती को सड़क पर पटक देता है और जबरन खींचकर होटल के अंदर ले जाने की कोशिश करता है. इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से बचाया. आरोपी का नाम सलमान बताया जा रहा है.

यह घटना मंगलवार, 24 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में आबू लेन पुलिस चौकी के इलाके की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि लड़की के साथ होटल में मारपीट की गई थी और वह किसी तरह वहां से निकलकर सड़क पर पहुंची थी.

लड़की का आरोप- 'रात से होटल में बंधक बनाकर रखा'

एक स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक, लड़की ने आरोप लगाया है कि उसे पिछली रात से होटल में बंधक बनाकर रखा गया था और उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा था. सुबह वह किसी तरह अपनी जान बचाकर होटल से बाहर निकली. लेकिन युवक ने उसका पीछा किया और बाल पकड़कर सड़क पर पटक दिया. इसके बाद उसे दोबारा होटल के अंदर ले जाने की कोशिश की.

घटना के दौरान आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने लड़की को बचाया. स्थानीय लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए. उन्होंने योगी सरकार ने हाफ एनकाउंटर की मांग भी की.

मेरठ में लड़की को बंधक बनाने की कोशिश, होटल से भागकर सड़क पर आई लड़की #UPNews #Meerut #Police | @shikha_thakur7 @AnjeetLive https://t.co/NLzXBaZBAw November 25, 2026

होटल मैनेजर की भूमिका की भी जांच

मामले में होटल के मैनेजर और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों पर आरोप है कि होटल मैनेजर ने युवक को वहां से भगा दिया. ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि होटल मैनेजमेंट और आरोपी के बीच कोई सांठगांठ तो नहीं थी. पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

Meerut, Uttar Pradesh: CO Sanjay Gupta says, "Today, on date 24/11/2026, in the Sadar Bazar police station area, information was received from the Abu Lane police post that a boy and a girl were staying at a hotel and had a dispute with each other. In this regard, the police immediately reached the spot, brought the victim safely to the police station, received a written complaint from her, and a case has been registered under appropriate sections, with necessary legal action being taken." (Source: Police) — IANS (@ians_india) November 24, 2026

मेरठ CO संजय गुप्ता ने क्या बताया?

मेरठ सीओ संजय गुप्ता ने बताया कि 24 नवंबर को सदर बाजार थाना क्षेत्र में आबू लेन पुलिस चौकी से सूचना मिली थी कि एक लड़का और लड़की होटल में रुके हुए थे और उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सुरक्षित थाने लाया गया. सीओ संजय गुप्ता के मुताबिक, पीड़िता से तहरीर ले ली गई है. शिकायत के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.