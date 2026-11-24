जांच एजेंसियों के मुताबिक, उजैद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था. इसके अलावा उसका संबंध जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी साजिद से भी सामने आया है.

उजैद को जनवरी में जम्मू पुलिस अरेस्ट करने मेरठ आई थी

पाकिस्तानी हैंडलर्स से उजैद पिछले 6 महीनों से संपर्क में था

जम्मू-कश्मीर के सैन्य एयरबेस पर फिदायीन हमले का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने 24 नवंबर (मंगलवार) को मेरठ से संदिग्ध आतंकी उजैद को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में उसके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में होने और जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी साजिद के नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसियां एयरबेस हमले की साजिश में अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं.

उजैद मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बनीपाड़ा का रहने वाला है. वह पाकिस्तानी हैंडलर्स से करीब 6 महीने से ऑनलाइन संपर्क में था और साजिद के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर काम कर रहा था. अब जांच एजेंसियां उसके डिजिटल संपर्कों से लेकर बैंक खातों तक की पड़ताल कर रही हैं.

पाकिस्तानी गैंगस्टर से लिंक का इनपुट

जांच एजेंसियों के मुताबिक, उजैद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था. इसके अलावा उसका संबंध जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी साजिद से भी सामने आया है. आरोप है कि उजैद साजिद के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था और इसी माध्यम से नेटवर्क के लिए काम कर रहा था.

जांच में पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों से बातचीत के इनपुट भी मिले हैं. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उजैद की बातचीत किन लोगों से होती थी और उसे किस तरह के निर्देश दिए जा रहे थे.

व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था जानकारी

वह व्हाट्सएप ग्रुप में मेरठ से जुड़ी जानकारी शेयर करता था. अब यह पता लगाया जा रहा है कि उसने किस तरह की जानकारी भेजी गई और उसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था. आशंका है कि नेटवर्क सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था.

आईबी, एटीएस और इंटेलिजेंस की टीमों ने गिरफ्तारी के बाद उजैद से कई घंटे तक पूछताछ की. जांच का फोकस यह पता लगाना है कि नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी और उसके अलावा कितने लोग इस कथित साजिश में शामिल हैं.

जनवरी से फरार था उजैद

उजैद वह करीब एक साल से फरार था. जम्मू पुलिस ने 18 जनवरी और 21 फरवरी 2026 को मेरठ के अल्वी नगर, लिसाड़ी रोड स्थित एक पते पर दबिश दी थी, लेकिन उस समय वह नहीं मिला. पुलिस के मुताबिक, उसने क्लास 6 तक पढ़ाई की है. वह अपने चचेरे भाई सादिक के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था. अब उजैद की गिरफ्तारी के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है.

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