'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

मुस्कान रस्तोगी गर्भावस्था के चलते जमानत पाने का प्रयास कर रही है. उसने जेल प्रशासन से कहा कि वह भगवान श्रीकृष्ण जैसा बच्चा चाहती है, क्योंकि उनका जन्म भी जेल में हुआ था.

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने भगवान कृष्ण जैसे बेटे को जन्म देने की इच्छा जताई है. पति सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान मेरठ की जेल में बंद है. उसकी कोख में 6 महीने का बच्चा पल रहा है. यह बच्चा सौरभ राजपूत या उसके प्रेमी साहिल शुक्ला किसका है यह फिलहाल पता नहीं है.

मुस्कान गर्भावस्था के चलते जमानत पाने का प्रयास कर रही है. उसने जेल प्रशासन से कहा कि वह भगवान श्रीकृष्ण जैसा बच्चा चाहती है, क्योंकि उनका जन्म भी जेल में हुआ था. मुस्कान ने कहा कि हम मां की यही ख्वाहिश होती है.

क्या बोला मेरठ जेल प्रशासन?

मेरठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने कहा कि कारागार में मौजूद सभी प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है. उनमें एक मुस्कान भी है. गर्भवती महिलाओं की एक SOP जेल में फॉलो किया जाता है. इसके तहत डॉक्टर सभी गर्भवती महिलाओं का चेकअप करते हैं. स्पशेल गायनेकोलॉजिस्‍ट को बुलाया जाता है. दवाइयों से लेकर उनके खाने-पीने तक सभी तरह का ध्यान रखा जाता है.

बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसके शव को टुकड़े में काटकर नीले ड्रम में भर दिया था. फिर इस ड्रम में सीमेंट भरकर खाली गोदाम में छिपाकर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई थी. जब इस हत्याकांड का राज खुला तो पूरे देश दंग रह गया. पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया था. तब से वो जेल में है.

मुस्कान ने मेरठ की अदालत में खुद के गर्भवती होने का सहारा लेकर जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया. अब मुस्कान ने लखनऊ हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है.

