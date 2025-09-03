Add DNA as a Preferred Source
'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

बारिश के कारण राजधानी का बुरा हाल, पानी से लबालब हुई दिल्ली-नोएडा की सड़कें

कहानी बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की जो दंगों के चलते गिर गई

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

बेटी के जन्म पर लटके थे चेहरे, वही 3 बार UPSC पास कर बनी IAS अधिकारी, पिता चलाते थे किराना स्टोर

DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

गौहर खान ने मदरहुड को कहा 'Welcome Again', दूसरी बार बनीं बेटे की मां

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग तो मान ली, लेकिन क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा?

भारत

भारत

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

मुस्कान रस्तोगी गर्भावस्था के चलते जमानत पाने का प्रयास कर रही है. उसने जेल प्रशासन से कहा कि वह भगवान श्रीकृष्ण जैसा बच्चा चाहती है, क्योंकि उनका जन्म भी जेल में हुआ था.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 03, 2025, 08:30 PM IST

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

सौरभ की हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने भगवान कृष्ण जैसे बेटे को जन्म देने की इच्छा जताई है. पति सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान मेरठ की जेल में बंद है. उसकी कोख में 6 महीने का बच्चा पल रहा है. यह बच्चा सौरभ राजपूत या उसके प्रेमी साहिल शुक्ला किसका है यह फिलहाल पता नहीं है.

मुस्कान गर्भावस्था के चलते जमानत पाने का प्रयास कर रही है. उसने जेल प्रशासन से कहा कि वह भगवान श्रीकृष्ण जैसा बच्चा चाहती है, क्योंकि उनका जन्म भी जेल में हुआ था. मुस्कान ने कहा कि हम मां की यही ख्वाहिश होती है.

क्या बोला मेरठ जेल प्रशासन?

मेरठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने कहा कि कारागार में मौजूद सभी प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है. उनमें एक मुस्कान भी है. गर्भवती महिलाओं की एक SOP जेल में फॉलो किया जाता है. इसके तहत डॉक्टर सभी गर्भवती महिलाओं का चेकअप करते हैं. स्पशेल गायनेकोलॉजिस्‍ट को बुलाया जाता है. दवाइयों से लेकर उनके खाने-पीने तक सभी तरह का ध्यान रखा जाता है.

यह भी पढ़ें- GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसके शव को टुकड़े में काटकर नीले ड्रम में भर दिया था. फिर इस ड्रम में सीमेंट भरकर खाली गोदाम में छिपाकर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई थी. जब इस हत्याकांड का राज खुला तो पूरे देश दंग रह गया. पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया था. तब से वो जेल में है.

मुस्कान ने मेरठ की अदालत में खुद के गर्भवती होने का सहारा लेकर जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया. अब मुस्कान ने लखनऊ हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है.

