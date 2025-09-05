मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

Meerut News: एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि आरोपियों के जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गांव के हर रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहस्यमयी 'न्यूड गैंग' की दहशत फैली हुई है. गैंग के लोग महिलाओं को निशाना बना रहे हैं. बीते 6 दिन में चार महिलाओं पर हमले हुए हैं. जिनमें दो को गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि, उनके साथ कुछ अश्लीलता होने से पहले बचा लिया गया. पुलिस आरोपियों का तलाश में जुट गई है. ड्रोन की मदद से आरोपियों को जंगल में ढूंढा जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, 'न्यूड गैंग' का खौफ भराला गांव के सिवाया टोल प्लाजा के करीब 2 किलोमीटर के दायरे में है. गैंग के सदस्य सुनसान जंगल में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और अकेली महिलाओं को निशाना बनाते हैं.

बीते शनिवार गैंग के दो सदस्यों ने गुजर रही एक महिला को खेत में खींच लिया. तभी पास से गुजर रही एक स्कूल बस के ड्राइवर और गार्ड ने महिला की चीख सुन ली. वो भागकर पहुंचे तो आरोपी छोड़कर फरार हो गए. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं.

परिवार और ग्रामीणों ने पूछताछ की कि वो दोनों युवक देखने में कैसे थे तो महिला ने बताया कि उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था. इससे गांववालों के गुस्सा और पन गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह 'न्यूड गैंग' का काम है.

पुलिस की 4 टीमें जांच में जुटीं

एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर और एसएसपी इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पुलिस की 4 टीमें गठित की हैं. पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी और आसपास के इलाकों में इस न्यूड गैंग का पता लगाने के लिए सिविल ड्रेस में जुट गई है. जंगल के इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि आरोपियों के जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गांव के हर रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है. खेतों और रास्तों पर ड्रोन से कॉम्बिंग अभियान चलाया रहा है.

