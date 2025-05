Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव का माहौल है. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है. इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ली थी. विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि भारत ने बेहद सीमित और चुने हुए आतंकी ठिकानों पर ही कार्रवाई की है. उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने फिर उकसाने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. मिस्री ने पाकिस्तान की आतंकवादियों के साथ मिलीभगत और संयुक्त राष्ट्र में उसके दोहरे रवैये को भी उजागर किया.

विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में चेताया. उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और भारत का उद्देश्य तनाव बढ़ाना नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान की साजिशों और झूठे बयानों पर भी करारा जवाब दिया.

मिस्री ने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह संयमित थी. सभी लक्ष्य पूर्व नियोजित और सीमित थे. भारत ने सिर्फ उन्हीं स्थानों को निशाना बनाया जहां आतंकियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी थी.

उन्होंने खुलासा किया कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की निंदा करनी चाही और टीआरएफ का नाम लेना चाहा, तो पाकिस्तान ने विरोध जताया. जबकि हमला करने की जिम्मेदारी खुद टीआरएफ ने ली थी.

मिस्री ने एक तस्वीर दिखाते हुए बताया कि पाकिस्तान में आतंकियों को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाता है. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश करता है.

उन्होंने 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट और पुलवामा जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कई बार सबूत सौंपे गए, लेकिन उसने कभी ठोस कदम नहीं उठाया.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "...Now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain and therefore the choices entirely that of Pakistan to make." pic.twitter.com/pn8tmnBAWz