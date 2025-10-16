रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह से अपने नागरिकों के हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा शुरू कर दी थी. ट्रंप ने कहा था कि भारत का यह फैसला रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. हालांकि, भारत की ओर से अब इस पर विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें ट्रंप के दावे का सीधा खंडन तो नहीं किया गया, लेकिन भारत की ऊर्जा नीति को लेकर स्पष्ट रुख जरूर रखा गया.

भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक देश है और हमारी प्राथमिकता हमेशा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा रही है. उन्होंने कहा कि अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की नीति इस बात पर केंद्रित है कि देश में स्थिर ऊर्जा कीमतें बनी रहें और आपूर्ति बाधित न हो.

बातचीत आगे भी जारी

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अपने स्रोतों में विविधता ला रहा है. उन्होंने कहा, “हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाजार की स्थिति को देखते हुए फैसले लेते हैं और इसमें किसी बाहरी दबाव की भूमिका नहीं होती." अमेरिका के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत कई वर्षों से अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. पिछले दशक में दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग काफी मजबूत हुआ है और बातचीत आगे भी जारी है.

Our response to media queries on comments on India’s energy sourcing⬇️

🔗 https://t.co/BTFl2HQUab pic.twitter.com/r76rjJuC7A — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 16, 2025

यह भी पढ़ें: 'रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा भारत...', राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा, जानें पूरा मामला

ऊर्जा रणनीति का हिस्सा

भारत पहले भी कई बार यह साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदना उसकी ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद देश के नागरिकों को सस्ती और स्थिर ऊर्जा उपलब्ध कराना है और यही उसकी नीति का आधार रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.