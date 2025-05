भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. विदेश मंत्रालय की गुरुवार को हुई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ जानबूझकर सैन्य उकसावे का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने बीते दिनों उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की. इनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, भुज, भटिंडा, चंडीगढ़, अमृतसर जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल हैं. मिसरी ने कहा कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी स्पष्ट किया कि भारत की कार्रवाई पूरी तरह संतुलित और लक्षित थी. कर्नल सोफिया कुरैशी ने हालिया हमलों पर जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान की ओर से 15 भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई. भारत ने इसे विफल कर जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया. उन्होंने कहा, 'हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि उनके वायु रक्षा तंत्र और आतंकी लॉन्चपैड्स को निशाना बनाया.' उन्होंने बताया कि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है. LOC पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 16 नागरिकों की जान गई.

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "This morning, the Indian Armed Forces targeted Air Defence Radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an Air… pic.twitter.com/chaTbH8nsg