FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नोएडा–ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा तय, जानिए इसके पीछे की वजह

नोएडा–ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा तय, जानिए इसके पीछे की वजह

Lionel Messi: हैदराबाद में चला मेसी मैजिक, CM रेवंत रेड्डी के साथ मैदान में उतरे; यहां देखें VIDEO

हैदराबाद में चला मेसी मैजिक, CM रेवंत रेड्डी के साथ मैदान में उतरे; यहां देखें VIDEO

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: धर्मशाला में गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैस है पिच रिपोर्ट

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: धर्मशाला में गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैस है पिच रिपोर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

Homeभारत

भारत

नोएडा–ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा तय, जानिए इसके पीछे की वजह

कोहरे और प्रदूषण से घटती विजिबिलिटी को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक एक्सप्रेस-वे और प्रमुख सड़कों पर वाहनों की स्पीड लिमिट कम कर दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 13, 2025, 11:57 PM IST

नोएडा–ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा तय, जानिए इसके पीछे की वजह

Image Source- PTI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर भारत में सर्दी के साथ ही कोहरा और धुंध लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को मुश्किल बना रहे हैं. खासकर सुबह और देर रात सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. ऐसे हालात में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए नोएडा और आसपास के एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा अस्थायी रूप से घटाने का फैसला किया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्दियों की दस्तक के साथ ही कोहरे का असर दिखने लगा है. बीते कुछ दिनों से सुबह के समय सड़कों पर आगे देख पाना मुश्किल हो रहा है. शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण कई इलाकों में वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए.

स्पीड लिमिट में बदलाव

दरअसल, इसी स्थिति को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्पीड लिमिट में बदलाव किया है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह अस्थायी व्यवस्था 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. इस दौरान जिले के प्रमुख एक्सप्रेस-वे और मुख्य सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के कारण अचानक ब्रेक लगाने और आपस में टकराने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह फैसला जरूरी था.

अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा

यमुना एक्सप्रेस-वे पर अब हल्के वाहन जैसे कार और वैन तय सीमा से तेज नहीं चल सकेंगे. इनकी अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. वहीं बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर भी नियम सख्त किए गए हैं. यहां हल्के वाहनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी, जबकि भारी वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा नोएडा एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में जहरीली हुई हवा, GRAP-4 लागू; इन चीजों पर रहेगी सख्त पाबंदी

AQI बेहद खराब श्रेणी में

इस बीच दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण भी चिंता का कारण बना हुआ है. कई इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. प्रदूषण और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी और कम हो जाती है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सीमित रफ्तार, सही लाइट का इस्तेमाल और नियमों का पालन करने से हादसों को काफी हद तक टाला जा सकता है. वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे जल्दबाजी न करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी
बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके
UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके
MORE
Advertisement
धर्म
Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement