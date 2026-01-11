FacebookTwitterYoutubeInstagram
Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

IND vs NZ: बल्लेबाज या गेंदबाज वडोदरा की पिच किसका देगी साथ, इस मैदान पर पहली बार वनडे मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया

जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज का 'स्पेशल पोस्ट', इंस्टाग्राम पर सरेआम कहा- 'आई लव यू'

इन तारीखों पर जन्में लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...

गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?

ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा

Homeभारत

भारत

Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

धर्मनगरी वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम् आवासीय सोसायटी में शनिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया. ये वहीं फ्लैट है जहां कुछ महीनों पहले प्रेमानंद जी रहा करते थे.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 11, 2026, 10:21 AM IST

Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

धर्मनगरी वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम् आवासीय सोसायटी में शनिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया. यह वहीं फ्लैट है जिस में कुछ महीने पहले तक प्रेमानंद महाराज जी रहा करते थे. राहत की बात ये रही कि फ्लैट में उस समय केवल एक सेवक मौजूद था, जो सुरक्षित बाहर निकल आया. समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया जिससे किसी भी प्रकार की जान-माल की हानी नहीं हुई है. 

घटना के समय एक शिष्य था मौजूद


 राहत की बात ये रही कि फ्लैट में उस समय केवल एक सेवक मौजूद था, जो सुरक्षित बाहर निकल आया. अनुयायियों ने किसी को फ्लैट तक नहीं पहुंचने दिया. आग कैसे लगी इसकी जानकारी अनुयायियों ने नहीं दी.घटना के दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के साथ बाबा के शिष्यों द्वारा की गई अभद्रता ने विवाद खड़ा कर दिया.

पूरी बिल्डिंग में मच गई भगदड़

सोसायटी के गोविंदा ब्लॉक स्थित फ्लैट नंबर 212 में वर्तमान में बाबा के शिष्य रह रहे हैं. शनिवार देर रात जब पड़ोसियों को फ्लैट के अंदर से कुछ जलने की तेज बदबू आई, तो उन्होंने गौर किया कि अंदरूनी हिस्से में आग लगी हुई थी. आग को विकराल रूप लेता देख पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच गई और लोग सुरक्षा के लिए फ्लैटों से बाहर निकल आए. आनन-फानन में दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. आग को विकराल रूप लेता देख पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच गई और लोग सुरक्षा के लिए फ्लैटों से बाहर निकल आए। आनन-फानन में दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.   
 

