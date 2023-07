नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों पर भारी संख्या में पहुंचे लोग, मनाली में लगा लंबा जाम

डीएनए हिंदी: पहाड़ों में बर्फ गिरने के साथ ही न्यू ईयर की शुरुआत के चलते पहाड़ों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. यहां सड़कों से लेकर हिल स्टेशनों लोगों की हुजूब दिखाई दिया.वहीं भारी संख्या में पहाड़ों पर पहुंच सैलानियों के चलते मनाली की सड़कों पर लंबा जाम लगा गया. मानली के पहाड़ों पर गाड़ी घंटों 10 से 20 की स्पीड में रैगती रही. वहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस पुलिस प्रशासन सड़कों पर व्यवस्था बनाने में जुटे है.

Himachal Pradesh | Massive traffic jam in Manali as people throng to hilly areas to celebrate #NewYear2023 pic.twitter.com/D9J3mPo0f7