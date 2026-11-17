आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) के एक रिग पास भारी रिसाव हो गया. नेशनल हाईवे 216 को बंद कर दिया गया.

आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) के एक रिग में भारी रिसाव हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. ONGC रिग से गैस रिसाव का वीडियो भी सामने आया है.

यह घटना गेद्दाडा-ममिदिकुडुरु हाईवे के ठीक बगल में स्थित ONGC प्लांट की है. वहां मौजूद स्थानीय लोग और गुजरने वाले यात्री डरकर भाग गए. आसपास के लोगों को डर है कि कहीं इरुसुमांडा जैसी घटना न हो जाए.

आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता ने क्या बताया?

आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता दुदुकांता वेंकटेश्वर रेड्डी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, 'अंबेडकर कोनासीमा जिले में स्थित ONGC के एक रिग से सुबह से ही गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को इलाका छोड़कर जाना पड़ा है. अधिकारी फिलहाल गैस रिसाव को काबू में लाने के लिए काम कर रहे हैं.'

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అంబెడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమమండ లో ఈ తెల్లవారుజామున నుంచి ONGC రిగ్ నుంచి గ్యాస్ లీక్.. పరుగులు తీసిన జనం. గ్యాస్ లీకేజీ ని అదుపు చేసేందుకు అధికారుల ప్రయత్నం. #ONGC #Konaseema #GasLeak https://t.co/RGzEJkjOD4 — Duddakunta Venkateswara Reddy/వెంకటేశ్వర రెడ్డి (@DuddakuntaBJP) November 17, 2026

लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा शिफ्ट

स्थानीय मीडिया आउटलेट्स न्यूज मीटर के मुताबिक, मंगलवार की सुबह कोनासीमा जिले के तादिवरी मेराका स्थित ONGC के री-ड्रिलिंग पॉइंट से गैस लीक हुई, जिससे इसके आसपास के इलाकों में टेंशन बढ़ गई. अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और गैस रिसाव को रोकने के लिए आपातकालीन कदम उठाए. एहतियात के तौर पर, कुएं के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है.

नेशनल हाईवे को किया गया बंद

हालात को काबू में लाने के लिए नरसापुरम से 'ब्लोआउट कंट्रोल' की एक विशेष टीम को नागराम भेजा गया है. दमकलकर्मी आग को आसपास के इलाकों में फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं. आग को फैलने से रोकने के लिए, गैस कुएं के चारों ओर पानी की एक परत (वाटर कर्टेन) बनाई गई है. इस बीच, एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे 216 बाईपास पर यातायात रोक दिया गया है.

इरुसमांडा में क्या हुआ था?

अंबेडकर कोनासीमा जिले के मलिकिपुरम मंडल में आने वाले मोरी और इरुसुमांडा गांव में 5 जनवरी, 2026 को ONGC पाइपलाइन से गैस का रिसाव हुआ था. यह घटना गांव से करीब 500 मीटर दूर हुई थी, जिसमें आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठी थीं. जहरीली गैस के रिसाव के बाद आसपास के दो गांवों को पूरा खाली करा लिया गया था.

ONGC ने जारी किया था बयान

ONGC की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि आंध्र प्रदेश के मोरी क्षेत्र में स्थित कुआं मोरी-5 में कार्य के दौरान गैस रिसाव की सूचना मिली. यह कुआं एक दूरस्थ इलाके में है, जहां 500-600 मीटर तक रिहायशी एरिया नहीं है. इस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है और गैस को रिसाव को रोकने पर काम किया जा रहा है. ONGC ने सीएमटी और आरसीएमटी को तैनात किया है.

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