भुवनेश्नर के सत्य नगर इलाके में प्रेशर कुकर कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. आग की घटना देखते ही इलाके में लोग दहशत में हैं. भुवनेश्वर के सत्यनगर इलाके में एक प्रेशर कुकर कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई. स्थानीय लोगों ने सबसे पहले गोदाम में आग देखी. हालांकि, गोदाम बंद होने के कारण वे आग नहीं बुझा पाए.

15 से 20 मिनट में फैली आग

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 15 से 20 मिनट के भीतर आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कथित तौर पर तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. इसके बाद, और दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. खबर लिखे जाने तक आग बुझाने के प्रयास जारी थे. आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोदाम हॉकिन्स प्रेशर कुकर के एक वितरक का है.

VIDEO | Fire breaks out in a pressure cooker company go-down in Satya Nagar area of Bhubaneswar. Efforts are underway to douse the fire. pic.twitter.com/1LPF8dHR6j