FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण की स्थिति में सुधार, आज AQI 236 दर्ज किया गया. दिल्ली में GRAP-1 और 2 अभी लागू हैं.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP School News: यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

Indore Water Contamination: 15 मौतों के बाद जागी सरकार, दूषित पानी मामले में अफसरों पर लिया एक्शन, HC की फटकार

Indore: 15 मौतों के बाद जागी सरकार, दूषित पानी मामले में अफसरों पर लिया एक्शन, HC की फटकार

HP TET Result Nov 2025: हिमाचल प्रदेश टीईटी का रिजल्ट जारी, hpbose.org पर ऐसे करें डाउनलोड

हिमाचल प्रदेश टीईटी का रिजल्ट जारी, hpbose.org पर ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

Homeभारत

भारत

Uttarakhand: जोशीमठ में आर्मी कैंप के अंदर लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल, दमकल की गाड़ियां मौजूद

Fire in Joshimath: जोशमीठ के आर्मी कैंप स्टोर में किस वजह से आग लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 02, 2026, 04:20 PM IST

Uttarakhand: जोशीमठ में आर्मी कैंप के अंदर लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल, दमकल की गाड़ियां मौजूद

Joshimath Fire

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तराखंड के जोशीमठ में औली रोड़ पर स्थित आर्मी कैंप के अंदर शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई. यह आग आर्मी कैंप के अंदर बने एक स्टोर में लगी. जिसके बाद कैंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

तेज हवाओं की वजह से आग चारों ओर फेल रही है. आर्मी के जवान और फायर ब्रिगेड के टीमें आग बुझाने में जुटी हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने इस घटना का वीडियो जारी किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी कैंप के अंदर स्टोर का सामान धू-धूकर जल रहा है. आग की ऊंची-ऊंची लपटें नजर आ रही हैं.

राहत की बात यह है कि दमकल कर्मियों को सेना का भी साथ मिल रहा है. आग किस वजह से लगी और कितना नुकसान हो चुका है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

चश्मदीदों की मानें तो अचानक आर्मी कैंप के अंदर आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. लोगों में अफरा-तफरी मची गई. सेना के जवान लोगों को आग लगने वाली जगह से बाहर निकाल रहे थे. आग कैंप के अंदर रिहायशी और संवेदनशील हिस्सा तक न पहुंचे इसके लिए सुरक्षा घेरा बनाकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
MORE
Advertisement
धर्म
New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
Rashifal 1 January 2026: आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement