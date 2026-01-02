Uttarakhand: जोशीमठ में आर्मी कैंप के अंदर लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल, दमकल की गाड़ियां मौजूद

भारत
Fire in Joshimath: जोशमीठ के आर्मी कैंप स्टोर में किस वजह से आग लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं.
उत्तराखंड के जोशीमठ में औली रोड़ पर स्थित आर्मी कैंप के अंदर शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई. यह आग आर्मी कैंप के अंदर बने एक स्टोर में लगी. जिसके बाद कैंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
तेज हवाओं की वजह से आग चारों ओर फेल रही है. आर्मी के जवान और फायर ब्रिगेड के टीमें आग बुझाने में जुटी हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने इस घटना का वीडियो जारी किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी कैंप के अंदर स्टोर का सामान धू-धूकर जल रहा है. आग की ऊंची-ऊंची लपटें नजर आ रही हैं.
राहत की बात यह है कि दमकल कर्मियों को सेना का भी साथ मिल रहा है. आग किस वजह से लगी और कितना नुकसान हो चुका है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
#WATCH | A massive fire broke out in a store located inside an Army camp on the Auli Road in Joshimath, Chamoli district of Uttarakhand. pic.twitter.com/xr3K2EkikE— ANI (@ANI) January 2, 2026
चश्मदीदों की मानें तो अचानक आर्मी कैंप के अंदर आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. लोगों में अफरा-तफरी मची गई. सेना के जवान लोगों को आग लगने वाली जगह से बाहर निकाल रहे थे. आग कैंप के अंदर रिहायशी और संवेदनशील हिस्सा तक न पहुंचे इसके लिए सुरक्षा घेरा बनाकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
