लखनऊ की लोकबंधु अस्पताल (Lok Bandhu hospital Fire) में सोमवार देर शाम अचानक भीषण आग लग गई. जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. अस्पताल में कई मरीज और डॉक्टरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. रेस्क्यू करके अस्पताल के अंदर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है. आग इतना भयानक लगी है कि अस्पताल के अंदर से धुआं का बड़ा गुब्बार नजर आ रहा है.

अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंच गए हैं. उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा मरीजों को सुरक्षित रूप से नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है.

पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने कहा, 'हमें लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली. फायर ब्रिगेड यहां पहुंच गई है. सभी मरीजों को निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भेज दिया गया है. किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है. जांच की जा रही है.

आग की लपटें और धुएं का गुब्बार आया नजर

लोकबंधु अस्पताल में लगी आग का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग की लपटें नजर आ रही हैं. धुएं का गुब्बार बना हुआ है. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. दमकल कर्मी मरीजों को दूसरे अस्पताल में ले जाते नजर आए.

