राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, 10-12 लोगों के मरने की आशंका

राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा हो गया. जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर करीब 3.30 बजे चलती एक प्राइवेट एसी बस में आग लग गई. आग इतनी भयानक लगी कि कुछ लोगों को कूदने का भी मौका नहीं मिला. इस हादसे में 10 से 12 लोगों के मारने जाने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे.

इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर बस धूं-धूंकर जल रही है. कई यात्रियों की बॉडी बुरी तरह झुलस गई है. उनका शव भी पहचानना मुश्किल हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया.

जानकारी के अनुसार, घटना जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर वार म्यूजियम के पास की है. पीले कलर की यात्रियों की बस में अचानक आग लग गई. आग लगते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और खिड़कियों से कूद-कूदकर भागने लगे. लेकिन कुछ यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं, जो बस से नहीं उतर पाए और आग की चपेट में आ गए. वह बुरी तरह झुलस गए.

सूचना मिलते ही एक एंबुलेंस के साथ पुलिस पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में जुट गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसराम, ASP कैलाशदान जुगतावत सहित ने कहा कि जवाहिर चिकित्सालय में कुल 16 घायलों का लाया गया, जहां से कुछ को गंभीर हालत के चलते जोधपुर रेफर कर दिया है. पुलिस ने अभी मौत का आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन महिला-बच्चों समेत 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

