UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

भारत
सहारनपुर के शेखपुरा ओद्योगिक क्षेत्र में टायर फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि कई दूर तक आवाज सुनाई दी. धमाका वेल्डिंग कार्य के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर से हुआ.
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है. शेखपुरा ओद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम टायर फैक्ट्री भी भीषण धमाका हुआ है. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं. धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक आवाज सुनाई दी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमाका वेल्डिंग कार्य के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर से हुआ.
जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे. दो मजदूरों की गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में फैक्ट्री का मालिक भी बताया जा रहा है.
जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, उसका उद्घाटन इसी महीने 19 अक्टूबर को हुआ था. जिसका फीता औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी ने काटा था. वहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी शामिल हुए थे. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
बॉयलर फटने के से हुआ हादसा
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जबकि पांच घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में बॉयलर में अधिक दबाव के कारण धमाका लग रहा है. जांच के आदेश दे दिए गए हैं. पुलिस जांच में जुटी है.
