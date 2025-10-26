FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

खुद को 'पीस मेकर' बताने वाले Donald Trump वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े? किस पर रखा ₹4378300000 का इनाम

10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

Homeभारत

भारत

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

सहारनपुर के शेखपुरा ओद्योगिक क्षेत्र में टायर फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि कई दूर तक आवाज सुनाई दी. धमाका वेल्डिंग कार्य के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर से हुआ.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 26, 2025, 11:08 PM IST

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है. शेखपुरा ओद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम टायर फैक्ट्री भी भीषण धमाका हुआ है. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं. धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक आवाज सुनाई दी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमाका वेल्डिंग कार्य के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर से हुआ.

जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे. दो मजदूरों की गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में फैक्ट्री का मालिक भी बताया जा रहा है.

जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, उसका उद्घाटन इसी महीने 19 अक्टूबर को हुआ था. जिसका फीता औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी ने काटा था. वहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी शामिल हुए थे. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

बॉयलर फटने के से हुआ हादसा
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जबकि पांच घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में बॉयलर में अधिक दबाव के कारण धमाका लग रहा है. जांच के आदेश दे दिए गए हैं. पुलिस जांच में जुटी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती
वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE