कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश
'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत
ITI से लेकर मास्टर्स वालों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में बंपर भर्तियां, बिना एग्जाम-इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी
Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus
BMW Accident Case: नवजोत को Nulife अस्पताल में भर्ती कराने क्यों ले गई थी गगनप्रीत? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा
हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द
HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड
रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
क्या कुकी समुदाय के लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश ही है मणिपुर समस्या का समाधान?
भारत
सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने पहली बार स्वीकारा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सच में मसूद अजहर का परिवार मारा गया था.
पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सभी को याद होगा. इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली पर्यटकों को गोली मार दी थी. जिसके बाद भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी. इस हलमे का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर में कुख्यात आतंकी मसूद अजहर के परिवार के चिथड़े उड़ गए हैं.
मसूद इलियास कश्मीरी का कबूलनामा
यह कबूलनामा जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया है. इस सैन्य कार्रवाई के महीनों बाद जैश-ए-मोहम्मद ने इस हकीकत को स्वीकारा हैं. उन्होंने स्वीकार किया है कि बहावलपुर में भारत द्वारा किए गए हमलों में आतंकी समूह के शीर्ष कमांडर मसूद अजहर के परिवार के 'टुकड़े-टुकड़े' हो गए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने उनके ठिकानों पर हमला करते हुए सबकुछ तहस-नहस कर दिया.
वीडियो ने हकीकत की उजागर
वीडियो में इलियास कश्मीरी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि '7 मई को बहावलपुर के आतंकी अड्डे पर जब भारत ने हमला किया तो आतंकी मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों-टुकड़ों में तक्सीम हो गया, रेजा-रेजा हो गया.' पाकिस्तान ने बाद में स्वीकार किया था कि हमलों में बहावलपुर, कोटली और मुरीदके के नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया था. ये सभी आतंकी ठिकानों के केंद्र रहे हैं.
वायरल हो रहा है वीडियो
वायरल वीडियो में कश्मीरी ने उर्दू में कहा, "आतंकवाद को गले लगाते हुए, हमने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दिल्ली, काबुल और कंधार से लड़ाई लड़ी. सब कुछ बलिदान करने के बाद, 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को बहावलपुर में भारतीय सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया." कश्मीरी जिस मंच से यह कबूल कर रहा था और लोगों को संबोधित कर रहा था, उस मंच पर उसके पीछे कई बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी उसे घेरे हुए थे.'
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.