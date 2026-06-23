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मंगल ग्रह के पत्थर का पृथ्वी से निकला खास कनेक्शन! नई खोज ने बढ़ाई जीवन की उम्मीदें

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मंगल ग्रह के पत्थर का पृथ्वी से निकला खास कनेक्शन! नई खोज ने बढ़ाई जीवन की उम्मीदें

ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल को लेकर वैज्ञानिकों को एक ऐसी कामयाबी हाथ लगी है, जिसने विज्ञान जगत को हैरान कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 23, 2026, 04:54 PM IST

मंगल ग्रह के पत्थर का पृथ्वी से निकला खास कनेक्शन! नई खोज ने बढ़ाई जीवन की उम्मीदें

मंगल ग्रह (Image Source- NASA)

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अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में मंगल ग्रह को लेकर हमेशा से ही इंसानों में गहरी दिलचस्पी रही है. हाल ही में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी कामयाबी लगी है, जिसने लाल ग्रह के इतिहास को लेकर हमारी समझ को एक नया मोड़ दे दिया है. वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से धरती पर गिरे एक बेहद दुर्लभ उल्कापिंड की जांच के दौरान उसके अंदर एक बिल्कुल नए किस्म की चट्टान और पहली बार गारनेट नाम के अनमोल खनिज को ढूंढ निकाला है. 

कैसे हुई ये अनोखी खोज?

कनाडा, ब्रिटेन और इटली के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई यह खोज मंगल ग्रह के अरबों साल पुराने भूगर्भीय इतिहास को समझने में बहुत मददगार साबित हो सकती है. ये खोज NWA 8171 नाम के एक भूरे रंग के मार्टियन उल्कापिंड के टुकड़े की जांच के दौरान हुई. कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी में अर्थ साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर तान्या किज़ोव्स्की इस रिसर्च का नेतृत्व कर रही थीं.

उन्होंने बताया कि शुरुआत में जब उन्होंने उल्कापिंड के एक छोटे से हिस्से की केमिकल बनावट को देखा, तो वह काफी अजीब लगा. पहले वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई आम खनिज 'पायरोक्सिन' है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ में एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में लेजर एनालिसिस तकनीक से इसकी बारीकी से जांच की गई, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए. वह वास्तव में गारनेट था, जो आज तक मंगल ग्रह के किसी भी सैंपल में नहीं देखा गया था. 

भूविज्ञान के लिए क्यों खास है गारनेट?

आम तौर पर धरती पर गारनेट को एक गहरे लाल रंग के कीमती रत्न के रूप में जाना जाता है, जिसे लोग अंगूठियों या गहनों में पहनते हैं. जनवरी के महीने में पैदा होने वाले लोगों का यह 'बर्थस्टोन' भी माना जाता है. लेकिन भूवैज्ञानिकों के लिए यह किसी टाइम कैप्सूल या तिजोरी जैसा है. गारनेट अपने भीतर उन सभी तापमान, दबाव और रासायनिक स्थितियों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है, जिनमें कोई चट्टान बनती है. मंगल ग्रह पर इसकी मौजूदगी इशारा करती है कि वहां प्राचीन काल में कुछ ऐसी हलचलें हुई थीं, जिनसे हम अब तक अनजान थे. 

क्या है इसके पीछे का विज्ञान और अनसुलझा रहस्य?

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह गारनेट मेटामॉर्फिज्म यानी चट्टानों के रूप बदलने की प्रक्रिया से बना होगा, जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण होती है. धरती पर ऐसी चट्टानें पहाड़ों और टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने वाली जगहों पर मिलती हैं. हालांकि आज के मंगल ग्रह पर ऐसी प्लेटें एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अरबों साल पहले वहां हुए भीषण उल्कापिंडों के टकराव या ज्वालामुखी के लावे के कारण ऐसा दबाव पैदा हुआ होगा.

हालांकि, इसमें एक सस्पेंस अभी भी बरकरार है. क्या यह गारनेट सच में मंगल ग्रह की जमीन पर ही बना था या किसी बाहरी अंतरिक्षीय टक्कर की वजह से वहां पहुंचा था? इसका सटीक पता लगाने के लिए इस दुर्लभ सैंपल के एक हिस्से को नष्ट करके उसकी जांच करनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिक फिलहाल तैयार नहीं हैं.
 

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