पति है इसलिए जबरन यौन संबंध रेप नहीं? सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक दुष्कर्म का मामला, इस पर क्या कहता है कानून

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं माना जाता.

वैवाहिक दुष्कर्म मामले को अपराध की श्रेणी में लाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं

महिला याचिकाकर्ता ने की नवंबर में सुनवाई की तारीख देने की अपील

आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को दी गई चुनौती

आईपीसी की धारा 375 और बीएनएस के सेक्शन 63 के अपवाद में कहा गया- अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो पति का पत्नी के साथ यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं

करीब 12 साल पहले एक महिला कोर्ट पहुंची और उसने आरोप लगाया कि उसका पति उसकी मर्जी के बिना बार-बार यौन संबंध बनाता है. जब उसने न्याय की मांग की तो एक कानूनी दीवार खड़ी हो गई. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 का एक अपवाद है जो कहता है कि अगर पति ऐसा करता है तो वह रेप नहीं है. यहां से शुरू हुई बहस दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट ने महिला को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा. कोर्ट ने कहा था कि इसमें कई कानूनी सवाल हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत है.

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने से जुड़ी और भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं. सोमवार (7 सितंबर, 2026) को इस मामले की सुनवाई की तारीख नवंबर में तय करने की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल तारीख तय करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह पहले केंद्र का रुख जानना चाहेगा.

केंद्र की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करने पर उठाए सवाल

वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में पति के खिलाफ अभियोजन से संबंधित एक याचिका में पत्नी की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा, 'केंद्र ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, सिर्फ प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की है. मैं नवंबर में सुनवाई की निश्चित तारीख चाहती हूं. हमने अभी तक याचिकाओं की कॉपी का भी आदान-प्रदान नहीं किया है. हमें नहीं पता कि हमारी और दूसरी याचिकाओं में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं.' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने एडवोकेट जयसिंह ने यह दलील दी.

वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा, 'मामला बुधवार के लिए सूचीबद्ध है. केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई पेश होगा. हम देखेंगे कि वे क्या कहते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार सुनवाई की उपयुक्त तारीख तय करेंगे.' एक अन्य याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई की कोई भी तारीख तय की जा सकती है, ताकि सभी पक्ष अपनी दलीलें और संबंधित दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर सकें. कोर्ट को बताया गया कि इन याचिकाओं में आपराधिक कानून के तहत वैवाहिक दुष्कर्म से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और उनकी व्याख्या का मुद्दा उठाया गया है.

आईपीसी के सेक्शन 375 के अपवाद को दी गई चुनौती

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं माना जाता. आईपीसी की जगह लाई गई भारतीय न्याय संहिता में भी धारा 63 (दुष्कर्म) के अपवाद-2 में कहा गया है कि अगर पत्नी 18 साल से कम उम्र की नहीं है तो किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं है.

आईपीसी के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जो वयस्क पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के मामले में पति को अभियोजन से संरक्षण देता है. बाद में कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के समान प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया था. इनमें से एक याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मई, 2022 के फैसले को भी चुनौती दी गई है. एक महिला ने इस मामले में अपील दायर की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कानून से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी शामिल हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत है.

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी. हरि शंकर ने महिला को सुप्रीम कोर्ट का रुख करने को कहा था. जस्टिस राजीव शकधर ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को 'असंवैधानिक' बताते हुए इसे हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया था. उन्होंने कहा था कि आईपीसी लागू होने के 162 साल बाद भी अगर किसी विवाहित महिला की न्याय की गुहार नहीं सुनी जाती है तो यह दुखद होगा. वहीं, जस्टिस हरि शंकर ने कहा था कि दुष्कर्म से संबंधित कानून में वैवाहिक दुष्कर्म के लिए दिया गया अपवाद असंवैधानिक नहीं है. उनके अनुसार, पति-पत्नी के संबंध को अन्य मामलों से अलग मानने के पीछे कानून में एक स्पष्ट और तर्कसंगत आधार मौजूद है.

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