Margashirsha Month 2026: मार्गशीर्ष मास को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है. जानिए 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' का अर्थ, गीता पाठ और गीता भेंट करने का महत्व, तुलसी पूजा, मंत्र जाप, दान-पुण्य और इस महीने में किन कामों से बचना चाहिए.

महीनों में श्रेष्ठ है मार्गशीर्ष! गीता पढ़ने से लेकर दान-पुण्य तक, इस महीने जरूर करें ये 7 काम

Margashirsha Month 2026: मार्गशीर्ष मास को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है. श्रीमद्भगवद्गीता के विभूतियोग में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्', यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं. यही वजह है कि सनातन परंपरा में इस महीने को भक्ति, साधना, दान-पुण्य और आत्मचिंतन के लिए विशेष माना गया है. इस दौरान भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा के साथ श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना भी विशेष महत्व रखता है. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, मार्गशीर्ष का महीना केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को बेहतर बनाने का भी अवसर है.

भगवान श्रीकृष्ण ने मार्गशीर्ष को क्यों बताया अपना स्वरूप?

श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय यानी विभूतियोग के 35वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं. इसी क्रम में वह कहते हैं-

'बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्.

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः॥'

इसका अर्थ है कि सामवेद के गीतों में मैं बृहत्साम हूं, छंदों में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूं. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का यह कथन मार्गशीर्ष मास की आध्यात्मिक महत्ता को समझाता है. इस महीने में व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए समय निकालना चाहिए. खासतौर पर श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को समझना और उन्हें जीवन में अपनाना इस मास का महत्वपूर्ण संकल्प हो सकता है.

मार्गशीर्ष में गीता पढ़ना और सुनना क्यों है खास?

मार्गशीर्ष मास का संबंध श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश से भी विशेष रूप से जोड़ा जाता है. गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के कठिन सवालों का मार्गदर्शन करने वाला ज्ञान है. इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान, आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाया है.

पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, इस महीने में श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करने के साथ उसका श्रवण और मनन भी करना चाहिए. केवल श्लोक पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है. उनके अर्थ को समझना और अपनी परिस्थितियों में उन शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करना भी जरूरी है.

गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता में उलझकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए. जीवन में सुख-दुख, सफलता-असफलता और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं. ऐसे समय में मन को स्थिर रखना और धैर्य के साथ सही निर्णय लेना गीता की महत्वपूर्ण सीख है. इसलिए मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन गीता का एक अध्याय या कुछ श्लोक पढ़ने का संकल्प लिया जा सकता है. जो लोग स्वयं पढ़ने में सहज नहीं हैं, वे गीता का श्रवण कर सकते हैं.

मार्गशीर्ष में कोई गीता भेंट करे तो क्या करें?

मार्गशीर्ष मास में श्रीमद्भगवद्गीता को उपहार में देने और स्वीकार करने का भी विशेष आध्यात्मिक संदेश है. यदि इस महीने कोई व्यक्ति आपको गीता भेंट करता है, तो उसे सामान्य पुस्तक या औपचारिक उपहार समझकर अलग न रख दें. उसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करें.

पंडित नरेश कुमार शर्मा के बताए आध्यात्मिक संदेश के अनुसार, गीता किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला ऐसा उपहार है, जिसका महत्व भौतिक वस्तुओं से अलग है. इसमें जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान समाहित है. गीता भेंट करने का अर्थ किसी को भगवान श्रीकृष्ण के विचारों और शिक्षाओं से जोड़ने का प्रयास भी है.

जिस घर में गीता आती है, वहां इस ग्रंथ के माध्यम से परिवार के सदस्यों को धर्म, कर्तव्य, धैर्य और सदाचार की शिक्षा मिल सकती है. इसलिए गीता को केवल अलमारी में सजाकर रखने के बजाय नियमित रूप से पढ़ना और समझना चाहिए.

मार्गशीर्ष मास में कौन-सी पूजा करनी चाहिए?

इस महीने भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है. पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और दिनचर्या के अनुसार कुछ धार्मिक नियम अपना सकते हैं.

1. सुबह स्नान के बाद करें श्रीहरि का स्मरण

प्रतिदिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण के सामने दीपक जलाकर उनका स्मरण करें. श्रद्धा के साथ पूजा करें और अपने परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें.

2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप

मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप किया जा सकता है. प्रतिदिन अपनी सुविधानुसार 11, 21 या 108 बार मंत्र का जाप करें. जाप के दौरान मन को शांत रखने और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करें.

3. तुलसी माता की पूजा करें

हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है. इस महीने तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करें. भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने की भी परंपरा है. तुलसी की पूजा करते समय स्वच्छता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें.

4. श्रीमद्भगवद्गीता का नियमित पाठ करें

प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोक पढ़ें. यदि पूरा अध्याय पढ़ना संभव न हो, तो कम से कम एक श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करें. इस तरह धीरे-धीरे गीता का ज्ञान जीवन का हिस्सा बन सकता है.

5. एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की आराधना

मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी तिथियों का विशेष धार्मिक महत्व है. श्रद्धालु अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है.

6. जरूरतमंदों को दान करें

इस महीने अन्न, वस्त्र और जरूरत की दूसरी वस्तुओं का दान करने की परंपरा है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. दान में दिखावे के बजाय सेवा और करुणा का भाव होना चाहिए.

मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए?

धार्मिक दृष्टि से इस महीने केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को शुद्ध रखना भी महत्वपूर्ण है. पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, व्यक्ति को इस दौरान नकारात्मक विचारों और ऐसे व्यवहार से बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे.

क्रोध और अहंकार से बचें: छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत से दूर रहें.

किसी की निंदा न करें: दूसरों की बुराई करने, चुगली करने और कटु वचन बोलने से बचें.

छल-कपट न करें: अपने व्यवहार और लेन-देन में ईमानदारी रखें.

जीवों को कष्ट न पहुंचाएं: पशु-पक्षियों और अन्य जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें.

नशे और असंयम से बचें: सात्त्विक जीवनशैली अपनाने का प्रयास करें और अपनी इंद्रियों पर संयम रखें.

दान का दिखावा न करें: किसी की सहायता करते समय उसके सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखें.

गीता जयंती का भी है विशेष महत्व

मार्गशीर्ष मास का एक महत्वपूर्ण पर्व गीता जयंती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान दिया था. इसी कारण इस तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है. गीता जयंती 20 दिसंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन गीता का पाठ, श्रवण और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की जाती है. श्रद्धालु गीता के संदेश को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं.

मार्गशीर्ष में लें ये संकल्प

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में इस महीने कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प लिए जा सकते हैं. प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोक पढ़ें, भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का स्मरण करें, तुलसी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें. साथ ही अपने व्यवहार में विनम्रता, सत्य, क्षमा और करुणा को स्थान दें.

मार्गशीर्ष मास का वास्तविक संदेश केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है. यह अपने भीतर झांकने, गलतियों को सुधारने और जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है. गीता का ज्ञान तभी सार्थक होता है, जब उसका प्रभाव हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई देने लगे. इसलिए इस पावन महीने में गीता को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि उसके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें.