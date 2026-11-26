मार्गशीर्ष अमावस्या 2026 पर पितरों की शांति के लिए करें ये 5 शुभ काम. जानिए जल तर्पण, अन्नदान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा का महत्व.

Margashirsha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. इसे अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. अमावस्या तिथि को पितरों के स्मरण, तर्पण और दान-पुण्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पूर्वजों के निमित्त किए गए शुभ कर्मों से पितरों की तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण को बेहद प्रिय है. श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को महीनों में मार्गशीर्ष बताया है. ऐसे में इस महीने में पूजा-पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और दान का विशेष महत्व बढ़ जाता है. मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान विष्णु की आराधना के साथ पितरों के लिए तर्पण और दान करने की परंपरा भी प्रचलित है.

साल 2026 में मार्गशीर्ष अमावस्या 8 दिसंबर को मनाई जाएगी. इस दिन कुछ विशेष धार्मिक कार्य करके आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकते हैं. आइए जानते हैं वे 5 काम कौन से हैं, जिन्हें इस दिन करना शुभ माना जाता है.



1. पितरों के निमित्त करें जल तर्पण

मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करना महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन जल में काले तिल और कुश मिलाकर पूर्वजों का स्मरण करते हुए जल अर्पित किया जाता है. तर्पण के दौरान अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए. मान्यता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है.

अगर किसी व्यक्ति को तर्पण की विधि की जानकारी नहीं है तो वह किसी जानकार पंडित या आचार्य की सहायता ले सकता है. परिवार में चली आ रही परंपरा के अनुसार यह कर्म करना उचित माना जाता है.

2. पितरों के नाम से कराएं भोजन

अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोजन कराने की परंपरा भी है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या किसी जरूरतमंद और भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं. भोजन कराते समय पितरों का स्मरण करना चाहिए.

धार्मिक मान्यता है कि पूर्वजों के नाम पर किया गया अन्नदान पुण्य प्रदान करता है. इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी सेवा और परोपकार का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है.

3. काले तिल और अनाज का करें दान

मार्गशीर्ष अमावस्या पर दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन काले तिल, चावल, गेहूं, गुड़ और अन्य खाद्य सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है. इसके अलावा जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कपड़े और दैनिक उपयोग की चीजें भी दे सकते हैं.

मान्यता है कि पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक किया गया दान पूर्वजों की शांति के लिए फलदायी होता है. दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए. इसमें दिखावे के बजाय सेवा और सहयोग की भावना होनी चाहिए.

4. भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की करें पूजा

मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें. उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप कर सकते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है. पूजा के दौरान अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें और उनके लिए मंगलकामना करें.

5. शाम के समय करें दीपदान

मार्गशीर्ष अमावस्या पर दीपदान करना भी शुभ माना जाता है. इस दिन शाम के समय घर के मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. कुछ परिवारों में पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में भी दीपक जलाने की परंपरा है. ऐसा करते समय पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है.

मान्यता है कि दीपदान से घर में सकारात्मकता आती है और पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त होता है. इस दिन किसी पवित्र स्थान या नदी के किनारे दीपदान करने की भी परंपरा है. हालांकि, दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.

मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें.

घर में बेवजह विवाद और कलह से बचें.

भोजन और पानी की बर्बादी न करें.

पितरों का स्मरण श्रद्धा और सम्मान के साथ करें.

तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्म अपनी पारिवारिक परंपरा और विधि के अनुसार करें.

पितरों का स्मरण और सेवा का दिन है मार्गशीर्ष अमावस्या

मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है. यह दिन अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता जताने और जरूरतमंदों की सहायता करने का भी अवसर है. इस दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण, अन्नदान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि सच्चे मन से किए गए इन कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.