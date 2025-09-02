Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे की बड़ी जीत, सरकार ने मानी सभी शर्तें, मराठा समाज को मिलेगा 'कुनबी' का दर्जा

Add DNA as a Preferred Source
भारत

Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को कुनबी जाति का एक हिस्सा बताने वाला सरकारी आदेश (GR) जारी करने के लिए 2 महीने का ‘अल्टीमेटम’ दिया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 02, 2025, 07:02 PM IST

मराठा आरक्षण को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) की बड़ी जीत हुई है. महाराष्ट्र सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगें मान ली हैं. सरकार ने 'हैदराबाद गजट' जारी कर दिए है. इस गजट के तहत मराठा समाज को 'कुनबी' जाति का दर्जा मिलेगा. कुनबी समाज के लोग महाराष्ट्र में OBC में शामिल हैं. जरांगे ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि हम जीत गए.

मनोज जरांगे ने मराठा समुदाय को कुनबी जाति का हिस्सा बनाने के लिए सरकार को 2 महीने के अंदर सरकारी आदेश (GR) जारी करने का अल्टीमेटम दिया है. सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है. सरकार के आश्वासन के बाद जरांगे ने कहा कि मुंबई के आजाद मैदान से आज रात हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के सामने अपने समर्थकों से कहा कि 'हम जीत गए हैं.'

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, माणिकराव कोकाटे और शिवेंद्र राजे भोसले मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे को मनाने गए थे. मंत्रियों ने जरांगे से भूख हड़ताल खत्म करने की गुजारिश की. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने आपने जो शर्तें रखी थीं, उनमें से अधिकतर मान ली गई हैं. मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण देने की मांग पर भी सरकार राजी हो गई है.

क्या है हैदराबाद गजट?
1918 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने एक आदेश जारी किया था. जिसमें मराठा समुदाय को लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई. उस समय मराठा समुदाय को 'हिंदू मराठा' के रूप में माना जाता था. 1948 तक मराठवाड़ा क्षेत्र निजाम का इलाका था. निजाम के मराठाओं को शिक्षा, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया. जिसे बाद में 'हैदराबाद गजट' का नाम दिया गया. इसी गजट के तहत मराठा ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे थे.

