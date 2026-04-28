'वैभव अगला बड़ा स्टार बनेगा अगर...', 15 साल के क्रिकेटर को लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी

हाल ही में एक प्रेस इवेंट के दौरान जब भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर से वैभव की सफलता पर सवाल पूछा गया, तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई.

आजकल हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है- वैभव सूर्यवंशी. महज 15 साल का यह लड़का आईपीएल 2026 में रनों का अंबार लगा रहा है और ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 में शामिल है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. मामला क्रिकेट और अन्य खेलों के बीच के 'सम्मान' से जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली शूटर मनु भाकर एक मीडिया इवेंट में शामिल थीं. यह मौका नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 75वीं सालगिरह का था. वहां मौजूद पत्रकारों ने मनु से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. मनु से पूछा गया कि वह युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी को कैसे देखती हैं?

भले ही 24 साल की मनु भाकर ने बड़े ही शांत स्वभाव और समझदारी से इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन इंटरनेट की दुनिया को यह बात रास नहीं आई. लोगों का कहना है कि एक ओलंपिक विजेता से, जिसने देश के लिए दो-दो मेडल जीते हों, किसी क्रिकेटर के बारे में सवाल पूछना उनका अपमान है.

मनु भाकर का जवाब

मनु ने बिना किसी चिड़चिड़ेपन के जवाब देते हुए कहा, "अगर आपके पास अच्छे गुरु और अच्छा साथ है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है. हुनर की कोई उम्र नहीं होती, महान काम 60 की उम्र में भी हो सकते हैं और 6 साल की उम्र में भी. अगर वैभव को सही मार्गदर्शन मिले, तो वह निश्चित रूप से अगले बड़े स्टार बनेंगे."

Ask the cricketers about Samrat Rana and Suruchi Phogat who are the emerging stars in shooting. I mean either ask basic questions but dont ask questions about which they dont have any idea. https://t.co/gIr8icvcAE — Anish Paul (@AnishPa73063680) April 27, 2026

लोगों का फूटा गुस्सा

भले ही मनु ने दिल जीत लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. नेटिजन्स का कहना है कि भारत में क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी जाती है कि ओलंपिक चैंपियंस को भी क्रिकेटरों पर कमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता है. लोगों ने आरोप लगाया कि भारत में दूसरे खेलों को दोयम दर्जे का समझा जाता है और एथलीट्स को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं.

वैभव सूर्यवंशी का तूफान

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उनका ग्राफ किसी फिल्म की कहानी जैसा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक 8 मैचों में 357 रन ठोक दिए हैं, जिसमें एक तूफानी शतक भी शामिल है. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़कर पैट कमिंस जैसे दिग्गज को भी अपना फैन बना लिया. कमिंस ने तो उन्हें अपना "नया पसंदीदा क्रिकेटर" तक कह दिया है.

सिर्फ आईपीएल ही नहीं, अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 रनों की पारी खेलकर उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. अब चर्चा यह है कि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका मिल सकता है.

खेल प्रेमियों का सवाल भी जायज है!

इसमें कोई शक नहीं कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं और उनकी चर्चा होना लाजिमी है. लेकिन खेल प्रेमियों का यह सवाल भी जायज है कि क्या हमें अपने ओलंपिक हीरोज के मंच पर भी क्रिकेट को ही चर्चा का केंद्र बनाना चाहिए?

मनु भाकर ने अपनी मैच्योरिटी से इस स्थिति को संभाल तो लिया, लेकिन यह घटना भारतीय खेल संस्कृति में क्रिकेट बनाम अन्य खेल की गहरी खाई को एक बार फिर सामने ले आई है.