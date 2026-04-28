FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'वैभव अगला बड़ा स्टार बनेगा अगर...', 15 साल के क्रिकेटर को लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी

'वैभव अगला बड़ा स्टार बनेगा अगर...', 15 साल के क्रिकेटर को लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी

ईरान की शर्त से बिफर गए ट्रंप! फिर बढ़ने लगी क्रूड ऑयल की कीमतें

ईरान की शर्त से बिफर गए ट्रंप! फिर बढ़ने लगी क्रूड ऑयल की कीमतें

ट्रंप की डिनर पार्टी में गोली चलाने वाले पर दर्ज हुआ केस, राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का केस दर्ज

ट्रंप की डिनर पार्टी में गोली चलाने वाले पर दर्ज हुआ केस, राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का केस दर्ज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग

आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग

Airport Salary: हवाई जहाज नहीं उड़ाता फिर भी सबसे मोटी सैलरी लेता है ये शख्स

Airport Salary: हवाई जहाज नहीं उड़ाता फिर भी सबसे मोटी सैलरी लेता है ये शख्स

Tatkal Booking Tricks: रेलवे में तत्काल बुकिंग का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में कन्फर्म हो जाएगी टिकट

Tatkal Booking Tricks: रेलवे में तत्काल बुकिंग का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में कन्फर्म हो जाएगी टिकट

Homeभारत

भारत

'वैभव अगला बड़ा स्टार बनेगा अगर...', 15 साल के क्रिकेटर को लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी

हाल ही में एक प्रेस इवेंट के दौरान जब भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर से वैभव की सफलता पर सवाल पूछा गया, तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Apr 28, 2026, 11:53 AM IST

'वैभव अगला बड़ा स्टार बनेगा अगर...', 15 साल के क्रिकेटर को लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आजकल हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है- वैभव सूर्यवंशी. महज 15 साल का यह लड़का आईपीएल 2026 में रनों का अंबार लगा रहा है और ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 में शामिल है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. मामला क्रिकेट और अन्य खेलों के बीच के 'सम्मान' से जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली शूटर मनु भाकर एक मीडिया इवेंट में शामिल थीं. यह मौका नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 75वीं सालगिरह का था. वहां मौजूद पत्रकारों ने मनु से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. मनु से पूछा गया कि वह युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी को कैसे देखती हैं?

भले ही 24 साल की मनु भाकर ने बड़े ही शांत स्वभाव और समझदारी से इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन इंटरनेट की दुनिया को यह बात रास नहीं आई. लोगों का कहना है कि एक ओलंपिक विजेता से, जिसने देश के लिए दो-दो मेडल जीते हों, किसी क्रिकेटर के बारे में सवाल पूछना उनका अपमान है.

मनु भाकर का जवाब

मनु ने बिना किसी चिड़चिड़ेपन के जवाब देते हुए कहा, "अगर आपके पास अच्छे गुरु और अच्छा साथ है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है. हुनर की कोई उम्र नहीं होती, महान काम 60 की उम्र में भी हो सकते हैं और 6 साल की उम्र में भी. अगर वैभव को सही मार्गदर्शन मिले, तो वह निश्चित रूप से अगले बड़े स्टार बनेंगे." 

 

लोगों का फूटा गुस्सा

भले ही मनु ने दिल जीत लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. नेटिजन्स का कहना है कि भारत में क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी जाती है कि ओलंपिक चैंपियंस को भी क्रिकेटरों पर कमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता है. लोगों ने आरोप लगाया कि भारत में दूसरे खेलों को दोयम दर्जे का समझा जाता है और एथलीट्स को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं.

वैभव सूर्यवंशी का तूफान

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उनका ग्राफ किसी फिल्म की कहानी जैसा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक 8 मैचों में 357 रन ठोक दिए हैं, जिसमें एक तूफानी शतक भी शामिल है. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़कर पैट कमिंस जैसे दिग्गज को भी अपना फैन बना लिया. कमिंस ने तो उन्हें अपना "नया पसंदीदा क्रिकेटर" तक कह दिया है.

सिर्फ आईपीएल ही नहीं, अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 रनों की पारी खेलकर उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. अब चर्चा यह है कि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका मिल सकता है. 

खेल प्रेमियों का सवाल भी जायज है!

इसमें कोई शक नहीं कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं और उनकी चर्चा होना लाजिमी है. लेकिन खेल प्रेमियों का यह सवाल भी जायज है कि क्या हमें अपने ओलंपिक हीरोज के मंच पर भी क्रिकेट को ही चर्चा का केंद्र बनाना चाहिए?

मनु भाकर ने अपनी मैच्योरिटी से इस स्थिति को संभाल तो लिया, लेकिन यह घटना भारतीय खेल संस्कृति में क्रिकेट बनाम अन्य खेल की गहरी खाई को एक बार फिर सामने ले आई है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
Airport Salary: हवाई जहाज नहीं उड़ाता फिर भी सबसे मोटी सैलरी लेता है ये शख्स
Airport Salary: हवाई जहाज नहीं उड़ाता फिर भी सबसे मोटी सैलरी लेता है ये शख्स
Tatkal Booking Tricks: रेलवे में तत्काल बुकिंग का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में कन्फर्म हो जाएगी टिकट
Tatkal Booking Tricks: रेलवे में तत्काल बुकिंग का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में कन्फर्म हो जाएगी टिकट
1 मई से बदल जाएंगे LPG के नियम! इस कोड के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, बुकिंग से पहले जान लें ये नया रूल
1 मई से बदल जाएंगे LPG के नियम! इस कोड के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, बुकिंग से पहले जान लें ये नया रूल
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां से हर दिशा के लिए चलती हैं ट्रेनें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कर सकते हैं आप
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां से हर दिशा के लिए चलती हैं ट्रेनें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कर सकते हैं आप
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar 2026:मई में बढ़ती गर्मी के साथ बदलेगा ग्रहों का मूड, जानें कब कौन से ग्रह का होगा गोचर और केसा पड़ेगा इसका प्रभाव
मई में बढ़ती गर्मी के साथ बदलेगा ग्रहों का मूड, जानें कब कौन से ग्रह का होगा गोचर और केसा पड़ेगा इसका प्रभाव
Budh Gochar 2026:बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ
बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ
भारत के 5 मंदिर जहां का प्रसाद खाना-घर लाना या छूना तक है वर्जित, अगर कर दिया ये काम तो जीवन हो जाएगा बर्बाद
भारत के 5 मंदिर जहां का प्रसाद खाना-घर लाना या छूना तक है वर्जित, अगर कर दिया ये काम तो जीवन हो जाएगा बर्बाद
क्या आ चुका है कल्कि अवतार का समय? जानें जन्म से पहले क्या दिखेंगे संकेत? शास्त्रों में छिपा है पूरा लोकेशन क्लू
क्या आ चुका है कल्कि अवतार का समय? जानें जन्म से पहले क्या दिखेंगे संकेत? शास्त्रों में छिपा है पूरा लोकेशन क्लू
Numerology: आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट
आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट
MORE
Advertisement