देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है. इस दुख की घड़ी में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है.

देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर है. दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. इसके साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

All Government programs scheduled tomorrow are to be cancelled. National mourning of 7 days to be declared. Cabinet is to meet tomorrow at 11 am. Dr Manmohan Singh’s last rites to be conducted with full state honours: GoI sources pic.twitter.com/0yjEv1diDq

नहीं रहे मनमोहन सिंह

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. गुरुवार शाम उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दल्ली स्थित AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया. लेकिन हालत गंभीर होने के बाद 92 वर्षीय मनमोहन सिंह ने एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली. जानाकरी के अनुसार उन्हें हार्ट संबंधित परेशानी थी.

ये भी पढ़ें-Manmohan Singh Passes Away: बिना चुनाव लड़े दो बार बने प्रधानमंत्री, जानें कैसे सरल स्वाभाव से तय किया PM मनमोहन तक का सफर

A seven-day mourning has been announced in Karnataka after the demise of former Prime Minister Manmohan Singh. A government holiday has been declared tomorrow December 27: Karnataka CMO

भारत के 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 10 साल देश का नेतृत्व किया. पिछले कुछ माह से उनका स्वास्थ्य खराब था. आज, गुरुवार शाम उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आकिरी सांसे ली. उनके परिवार में पत्नी गुरचरण सिंह और तीन बेटियां हैं. देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. आम से लेकर खास लोगों तक सबने उनके निधन पर दुख जताया है.

