7O HRS Work In Week: नारायणमूर्त के समर्थन में उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता, 'मैं खुद 15 घंटे रोज काम करता हूं'

डीएनए हिंदी: इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के सप्ताह में 70 घंटे काम करने के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि वह खुद हर दिन 12 से 15 घंटे काम करते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर भारत को वास्तव में सुपर पावर बनना है तो एक या दो पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो खूब मेहनत करे. सप्ताह में 70 घंटे काम और एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए. इसके अलावा, हर साल 15 दिन की छुट्टी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो सप्ताह के सातों दिन 15 घंटे काम करते हैं. मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब रविवार की छुट्टी ली थी. उन्होंने देश के विकास का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि 70 घंटे काम करने पर इतना बवाल नहीं होना चाहिए.

मनीष तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए नारायण मूर्ति का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, 'मैं सप्ताह में 70 घंटे काम को लेकर नारायण मूर्ति के बयान पर इतना हंगामा क्यों मचा है, यह समझ नहीं पा रहा हूं. इसमें क्या गलत है. मेरे जैसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो हर रोज 12 से 15 घंटे काम करते हैं.' कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आगे कहा कि अगर भारत को वाकई में महाशक्ति बनना है तो एक पीढ़ी या शायद दो पीढ़ी को बहुत ज्यादा काम करना ही होगा.

I do not understand the brouhaha around @Infosys_nmurthy statement on a 70 hour work week . What is wrong with it ?



Some of us Public Representatives work 12-15 hours a day 7 days a week balancing careers with Public Service.



I do not recall when I last took a Sunday off.…