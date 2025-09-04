Add DNA as a Preferred Source
शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति

केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी-जो काउंसिल के बीच हुए समझौते के तहत NH-2 फिर से खोला जाएगा. जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में अब सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 04, 2025, 07:21 PM IST

शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति
Manipur News: मणिपुर में लंबे समय से जारी तनाव के बीच शांति की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो काउंसिल (Kuki-Zo Council) के बीच गुरुवार (4 सितंबर) को एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत सभी पक्षों ने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए नेशनल हाईवे-2 को फिर से खोलने पर सहमति जताई है. बताते चलें, यह हाईवे मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से जोड़ता है और राज्य की आर्थिक जीवन रेखा माना जाता है. 

जातीय हिंसा और तनाव के चलते था बंद

गृह मंत्रालय ने बताया कि कुकी-जो काउंसिल ने आश्वासन दिया है कि नेशनल हाईवे-2 पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर से तैनात बलों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा. आपको बता दें यह हाईवे मई 2023 से जातीय हिंसा और तनाव के चलते बंद था, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी सामान और राहत सामग्री की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था. अब इसके खुलने से राहत शिविरों में रह रहे हजारों विस्थापित परिवारों की परेशानियां कम होंगी.

शर्तें और नियम एक साल तक प्रभावी 

नई दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) के प्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी पक्षों ने यह स्वीकार किया कि स्थायी शांति और स्थिरता केवल बातचीत और आपसी सहमति से ही संभव है. बैठक में यह भी तय हुआ कि समझौते की शर्तें और नियम एक साल तक प्रभावी रहेंगे. 

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video

 

अधिकारियों का मानना है कि नेशनल हाईवे-2 का खुलना न सिर्फ आम जनता को राहत देगा बल्कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा. इंफाल और दिल्ली दोनों जगहों पर सरकार को उम्मीद है कि इस समझौते से आगे और भी ठोस शांति वार्ताओं का रास्ता खुलेगा.

इनपुट: ANI

इनपुट: ANI
 

