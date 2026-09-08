दिल्ली में मणिपुर के फेमस म्यूजिशियन की हत्या, घर के बाहर शोर मचाने का किया था विरोध, 7 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार और 1 नाबालिग को हिरासत में लिया है.

दिल्ली के आश्रम इलाके में मणिपुर के रहने वाले 54 साल के एक रिटायर्ड म्यूजिशियन की कथित तौर पर मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान मणिपुरी गिटारवादक चोंगथम विक्रम सिंह के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार (7 सितंबर 2026) को किलोकरी गांव में विक्रम सिंह के घर के बाहर हुई, जब उन्होंने अपने घर के बाहर शोर-शराबा और उपद्रव कर रहे लोगों का विरोध किया था.

इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने डिलीवरी बॉय्स और ढाबा स्टाफ समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है.

शोर मचाने का विरोध करने पर हुआ हमला

शुरुआती जांच के अनुसार, मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विक्रम सिंह ने रात के वक्त अपने घर के बाहर हो रहे हुड़दंग पर ऐतराज जताया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीटा. विक्रम सिंह के बेटे याइफाबा उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

पुलिस ने जिन सात बालिग आरोपियों को पकड़ा है, उनमें भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36) और मन्नू (26) शामिल हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों को एफआईआर की कॉपी सौंप दी है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और डीसीपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है.

#WATCH | Delhi: A relative of the deceased says, "He was actually beaten to death by locals here. The victim was a resident of Manipur. He was assaulted so brutally that he was left unable to move or do anything. Before we could even file an FIR or call in our support team, he… https://t.co/I9l5txAMUk pic.twitter.com/ZiFdBcpcJf — ANI (@ANI) September 7, 2026

पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

विक्रम सिंह के एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर उनकी हत्या की है. परिवार ने पुलिस से त्वरित न्याय की मांग की है. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं, जिससे आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका साफ हो जाएगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रिश्तेदार ने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले कथित नस्लीय भेदभाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "हम भारत के नागरिक हैं और न्याय चाहते हैं. हम ऐसे हिंसक हमलों और नस्लवाद से आजादी चाहते हैं. उम्मीद है कि प्रशासन हमें इंसाफ दिलाएगा."

मणिपुर के नेताओं ने जताया दुख

इस घटना पर मणिपुर के राजनीतिक गलियारों में भी गहरा शोक व्यक्त किया गया है. मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने विक्रम सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि संगीत और राज्य की सांस्कृतिक दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

I am deeply saddened by the untimely demise of renowned guitarist Shri Chongtham Vikram.



His valuable contribution to music and the cultural life of Manipur will always be remembered with deep respect.



I extend my heartfelt condolences to the bereaved family and pray for… pic.twitter.com/FNW1YI76Yb — Khemchand Yumnam (@YKhemchandSingh) September 7, 2026

वहीं, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने विक्रम सिंह को राज्य में वेस्टर्न म्यूजिक का प्रणेता और एक मशहूर गिटारवादक बताया. उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह का असमय जाना पूरे संगीत जगत और मणिपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- हिंदू ग्रुप के दौरे के दौरान एफिल टावर बंद, हड़ताल पर बैठे कर्मचारी, जानिए पेरिस में क्यों मचा बवाल