Manali: हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने एडवेंचर एक्टिविटीज की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. नागपुर से आए एक परिवार की बेटी जिप लाइनिंग करते वक्त 30 फीट गहरी खाई में गिर गई. यह घटना उस समय हुई जब 12 वर्षीय त्रिशा अपने माता-पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने मनाली आई थी. बताया जा रहा है कि त्रिशा एक पहाड़ी से दूसरी ओर जिप लाइन के जरिए जा रही थी, तभी अचानक केबल टूट गई और वह सीधे खाई में जा गिरी. हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई, खासतौर पर उसके पैर में गंभीर चोटें आईं.

परिजनों ने तुरंत उसे मनाली के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात में सुधार न होने पर उसे बाद में चंडीगढ़ रेफर किया गया. मिली जानकारी के अनुसार बाद में परिवार ने त्रिशा को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी उसका इलाज चल रहा है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची को जिप लाइन पर लटकते हुए और फिर अचानक नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और एडवेंचर टूरिज्म में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा पड़ती है गर्मी, जानें किस नंबर पर आता है भारत

🚨safety cable breaks and a girl doing #Zipline falls from 30 feet and gets seriously injured in #Manali.



Adventure sports in India has always a been Unregulated & Unsafe ‼️



P.S : I don’t understand the whole point of risking own life doing these adventure sports like… pic.twitter.com/QlLZnxCU4O