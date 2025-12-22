FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया | कोडीन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, CM योगी को सौंपी गई रिपोर्ट

भारत

मुंबई में फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर उड़ाए करोड़ों रुपये, पीड़ित की आपबीती ने सुन हरकोई रह गया हैरान

मुंबई के एक गैस डीलर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां पर एक ठग ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एक व्यापारी से करीब 1 रुपये की ठगी को अंजाम दिया. आइए जातने है क्या है पूरा मामला

सुमित तिवारी

Updated : Dec 22, 2025, 11:29 AM IST

Maharashtra News

मुंबई में एक गैस डीलर से फर्जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बनकर 1 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में शिकायत के आधार पर दिंडोशी पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(4), 308(5), 308(6) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़ित गैस डीलर को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

भारत पेट्रोलियम गैस के बड़े डीलर

जानकारी के अनुसार, मालाड पूर्व निवासी राहुल गुप्ता (39) भारत पेट्रोलियम गैस के बड़े डीलर हैं. 15 दिसंबर को वह बिना किसी सूचना के घर से अचानक लापता हो गए थे. उनकी पत्नी ने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 19 दिसंबर को राहुल को पालघर के दहानू रेलवे स्टेशन से सुरक्षित ढूंढ निकाला. पुलिस पूछताछ के दौरान राहुल ने जो आपबीती सुनाई, उसने सभी को हैरान कर दिया.

गैस गोदाम पर आता था चंदा मांगने

राहुल ने बताया कि मलाड अप्पा पाड़ा इलाके में उनका गैस गोदाम है, जहां पिछले तीन-चार वर्षों से गणपति मंडल के लिए प्रवीण खेडेकर नाम का व्यक्ति चंदा मांगने आता था. सितंबर में उसने खुद को मुश्किल में बताते हुए राहुल से 2,100 रुपए ट्रांसफर करवाए. इसके बाद सितंबर-अक्टूबर के बीच चार बार में कुल 10,600 रुपए ले लिए. कुछ दिन बाद राहुल को एक अज्ञात नंबर से फोन आया. कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का जॉइंट सीपी बताया और आरोप लगाया कि प्रवीण खेडेकर ने हत्या की है और राहुल ने उसे सुपारी देकर भुगतान किया है.

गिरफ्तारी की धमकी

कॉलर ने गैस डीलर को गिरफ्तारी की धमकी दी और इससे बचने के लिए तुरंत 50 हजार रुपए भेजने को कहा. डर और दबाव में राहुल ने धनजेवाड़ी बीएमसी गार्डन के पास उस शख्स को यह रुपए नकद दे दिए जिसे कथित रूप से जॉइंट सीपी का आदमी बताया गया था. इसके बाद कभी हत्या की कहानी, तो कभी पुलिस कमिश्नर से सेटिंग कराने का झांसा देकर ठगी का खेल और तेज होता गया. इसी कड़ी में अंधेरी फ्लाईओवर के पास राहुल से 7 लाख रुपए नकद ऐंठ लिए गए. बाद में फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर 20 लाख रुपए और मांगे गए तथा धमकी दी गई कि पैसे न दिए तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा.

कथित पुलिस अधिकारी का आया फोन

इसके कुछ समय बाद राहुल को अविनाश शिंदे नाम के एक कथित पुलिस अधिकारी का फोन आया, जिसने खेडेकर की हत्या केस को सेटल करने के लिए 7 लाख रुपये मांगे. इसके बाद 20 लाख रुपए की और मांग की गई। इस दौरान पीड़ित का एनकाउंटर करने और परिवार को किडनैप करने की धमकी दी गई। इन लगातार धमकियों और भय के माहौल में राहुल ने करीब 65 वर्षीय एक शख्स को अलग-अलग किश्तों में करीब 80 लाख रुपए नकद दिए. बाकी रकम उसके बैंक ऑफ इंडिया खाते से आरोपी द्वारा बताए गए कई बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई.

