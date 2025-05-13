FacebookTwitterYoutubeInstagram
गेट से निकलते ही चल पड़ी लिफ्ट, बाल-बाल बची शख्स की जान, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

VIDEO: ईरान के युद्धपोत IRIS Dena पर अमेरिका का हमला, हिंद महासागर में डुबोया, 87 नौसैनिकों की मौत

सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचना मायने नहीं रखता... इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने दिया बयान बयान

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

Lift Accident Viral Video: पीड़ित शख्स की पहचान वत्सलभाई पंचाल के रूप में हुई है. 55 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स की जान कैसे बची.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 05, 2026, 12:17 AM IST

गेट से निकलते ही चल पड़ी लिफ्ट, बाल-बाल बची शख्स की जान, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

गुजरात की एक सोसायटी में लिफ्ट में बाल-बाल बची शख्स की जान (Photo: Social Media)

गुजरात के वलसाड शहर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें एक शख्स की जान बाल-बाल बच गई. मामला सरदार हाईट्स (गुजरात हाउसिंग बोर्ड संकुल) की साबरमती बिल्डिंग का है. शख्स सोसायटी की लिफ्ट से बाहर निकल रहा था, तभी वह ऊपर की ओर चल पड़ी. गनीमत यह रही है कि शख्स लिफ्ट और फ्लोर के बीच में फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई.

इस घटना का सीसीटीव फुटेज सामने आया है. पीड़ित शख्स की पहचान वत्सलभाई पंचाल के रूप में हुई है. 55 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचाल ग्राउंड फ्लोर से सोसायटी की लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है और अपने फ्लोर की बटन दबाता है. इसके बाद वह दरवाजे के पास झुककर खड़ा हो जाता है. कुछ देर तक सबकुछ ठीक ठाक रहता है.

डरा देगा वीडियो
करीब 35 सेकंड बाद वत्सलभाई पंचाल फ्लोर आ जाता है और लिफ्ट खुल जाता है. जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर कदम रखता है, अचानक लिफ्ट तेजी से ऊपर चल पड़ती है. वह फ्लोर और लिफ्ट के बीच गैप में फंस जाता है. जिससे उसकी जान बच जाती है.

बताया जा रहा है कि पंचाल के सिर में हल्की चोटें आई हैं. लेकिन वह खतरे से बाहर है. वीडियो देखकर अच्छे-अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं. रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एस्केलेटर में हुई इस घटना ने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी है. इससे पहले इस तरह की घटना नोएडा से भी सामने आई थी.

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा 'ग्रहण लगा चांद'
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
