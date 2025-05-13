गेट से निकलते ही चल पड़ी लिफ्ट, बाल-बाल बची शख्स की जान, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

भारत
Lift Accident Viral Video: पीड़ित शख्स की पहचान वत्सलभाई पंचाल के रूप में हुई है. 55 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स की जान कैसे बची.
गुजरात के वलसाड शहर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें एक शख्स की जान बाल-बाल बच गई. मामला सरदार हाईट्स (गुजरात हाउसिंग बोर्ड संकुल) की साबरमती बिल्डिंग का है. शख्स सोसायटी की लिफ्ट से बाहर निकल रहा था, तभी वह ऊपर की ओर चल पड़ी. गनीमत यह रही है कि शख्स लिफ्ट और फ्लोर के बीच में फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई.
इस घटना का सीसीटीव फुटेज सामने आया है. पीड़ित शख्स की पहचान वत्सलभाई पंचाल के रूप में हुई है. 55 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचाल ग्राउंड फ्लोर से सोसायटी की लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है और अपने फ्लोर की बटन दबाता है. इसके बाद वह दरवाजे के पास झुककर खड़ा हो जाता है. कुछ देर तक सबकुछ ठीक ठाक रहता है.
डरा देगा वीडियो
करीब 35 सेकंड बाद वत्सलभाई पंचाल फ्लोर आ जाता है और लिफ्ट खुल जाता है. जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर कदम रखता है, अचानक लिफ्ट तेजी से ऊपर चल पड़ती है. वह फ्लोर और लिफ्ट के बीच गैप में फंस जाता है. जिससे उसकी जान बच जाती है.
दिल देहलदेने वाला वलसाड का यह वीडियो लिफ्ट के रखरखाव की कमी को उजागर करता है। दरअसल, गुजरात की कई पुरानी सोसायटीज में खस्ता हाल में ही लिफ्ट चल रही है। जो कभी भी मौत को बुलावा दे सकती है। @sanghaviharsh pic.twitter.com/T5vK4tBuhq— Dixit Soni (@DixitGujarat) March 3, 2026
बताया जा रहा है कि पंचाल के सिर में हल्की चोटें आई हैं. लेकिन वह खतरे से बाहर है. वीडियो देखकर अच्छे-अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं. रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एस्केलेटर में हुई इस घटना ने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी है. इससे पहले इस तरह की घटना नोएडा से भी सामने आई थी.
