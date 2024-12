हरियाणा में सात महीने की गर्भवती महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया है. महिला का कत्ल करने वाला उसका प्रेमी था.

हरियाणा से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां एक सात महीने की गर्भवती महिला का शव गड्ढे में दफनाने के आरोप में पुलिस ने 19 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पीड़िता का प्रेमी भी शामिल है. आरोपी की पहचान सोहित उर्फ रितिक के नाम से हुई है. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि 21 अक्टूबर को 19 साल की एक लड़की दिल्ली के नांगलोई इलके में अपने घर से लापता हो गई थी. लड़की 7 महाने से गर्भवती थी. महिला के लापता होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसके साथी सलीम उर्फ ​​संजू ने अपने साथियों सोहित और पंकज के साथ मिलकर भागने के लिए अपहरण की साजिश रची थी. पुलिस ने बताया कि उन्होंने लड़की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

One accused wanted in a murder case of PS Nangloi, Delhi, arrested by NR-II, Crime Branch, Delhi



Legal proceedings u/s 84 BNSS had been initiated against the accused.



Kudos to the team, Inspr Sandeep Swami, ACP Narender Singh and DCP Sh. Satish Kumar (@CopSatish499 )… pic.twitter.com/8qdK1eHOUx

— Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) December 7, 2024

हत्या के बाद आरोपी लड़की के शव को हरियाणा के रोहतक के मदीना गांव ले गए, जहां उन्होंने शव को दफना दिया. 24 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया. इसके बाद दो आरोपियों सलीम और पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया. इधर पुलिस जांच की जानकारी होते ही सोहित फरार हो गया. पुलिस ने शुक्रवार को सोहित को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने घटना की बात को कुबूल करते हुए बताया कि घटना के दिन सलीम ने अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या की योजना बनाकर उससे संपर्क किया था.

