घर का किराया देने के लिए ₹2000 नहीं थे, शख्स ने पत्नी और नाबालिग बेटी को मकान मालिक के हवाले कर दिया

एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी का उनके मकान मालिक ने कई बार बलात्कार किया. महिला के पति ने मकान मालिक को ऐसा करने दिया, क्योंकि वो कई महीनों से घर का किराया नहीं चुका पा रहा था. घटना गुजरात के मोरबी की है.

एक शख्स ने कर्ज उतारने के लिए मकान मालिक को अपनी बेटी और पत्नी का रेप करने दिया. सांकेतिक फोटो- कैन्वा

गुजरात के मोरबी में एक मकान मालिक ने एक किरायेदार की पत्नी और नाबालिग बेटी का कई बार रेप किया. चौंकाने वाली बात ये है कि किरायेदार ने खुद उसे ऐसा करने दिया. उसने इसके लिए मकान मालिक के साथ बाकायदा डील की थी. क्योंकि वह घर का 2000 रुपये का किराया चुका नहीं पा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, गुजरात के सुंदरनगर का रहने वाला ये परिवार छह महीने पहले ही कामकाज की तलाश में मोरबी आया था. इस परिवार ने 2000 रुपये महीने के किराये पर एक कमरा लिया. काम नहीं मिलने की वजह से परिवार किराया नहीं चुका पाया. चार महीने का किराया परिवार चुका नहीं पाया, लगभग 8000 रुपये का कर्ज परिवार पर चढ़ गया.

इसके बाद किरायेदार ने मकान मालिक से अपनी पत्नी और बेटी का सौदा कर लिया. उसने सौदा किया कि बचे हुए किराए के बदले मकान मालिक उसकी पत्नी और नाबालिगा बेटी का बलात्कार कर सकता है. मकान मालिक ने कई बार दोनों का बलात्कार किया.

कैसे सामने आया बलात्कार का ये मामला?

पत्नी की मां उनसे मिलने आई तो दोनों ने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई. इसके बाद पत्नी की मां ने मोरबी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद किरायेदार और मकान मालिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बलात्कार और यौन शोषण से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ आरोपियों पर नाबालिगों को यौन अपराध से बचाने वाले POCSO एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने इस मामले में आरोपी किरायेदार और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. मोरबी के डिप्टी एसपी जेएम लाल ने कहा कि नाबालिग के पिता और मकान मालिक ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया है. इस अपराध में एक तीसरे शख्स के शामिल होने की बात भी सामने आई है, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.