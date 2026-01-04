SIR विवाद पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र, मतदाता सूची से नाम हटाने पर गंभीर आरोप

भारत
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आईटी सिस्टम के दुरुपयोग, मनमानी और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है.
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कई अहम मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव बिना तय प्रक्रिया के किए गए और अधिकारियों ने आईटी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया. ममता ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए खतरा है और चुनाव आयोग को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में SIR से जुड़ी परेशानियों को सामने रखा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों ने आईटी सिस्टम का गलत उपयोग किया और मतदाताओं के नाम बैकएंड से हटाए गए। यह काम न तो तय नियमों के तहत हुआ और न ही इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई. ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की मंजूरी किसने दी और इसके पीछे कौन सा कानूनी आधार था. उन्होंने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग की देखरेख में कोई भी गैरकानूनी, मनमानी या पक्षपातपूर्ण काम हुआ है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ईसीआई की बनती है.
मुख्यमंत्री ने परिवार रजिस्टर के मुद्दे पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान परिवार रजिस्टर को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई थी, लेकिन अब बिना किसी लिखित आदेश के इसे अचानक खारिज किया जा रहा है. उनके मुताबिक, यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनौपचारिक व्हाट्सएप संदेशों के जरिए दी जा रही है, जो बेहद गंभीर बात है. ममता ने इसे भेदभावपूर्ण रवैया बताते हुए कहा कि इस तरह की अस्पष्ट और चयनात्मक प्रक्रिया से लोगों में भ्रम और असंतोष फैल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि SIR के उद्देश्य, प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर कोई साफ दिशा-निर्देश नहीं हैं.
मुख्यमंत्री का आरोप है कि अलग-अलग राज्यों में अलग नियम अपनाए जा रहे हैं और समयसीमा भी मनमाने ढंग से बदली जा रही है. इससे यह साफ होता है कि पूरी प्रक्रिया में तैयारी और समझ की कमी है. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की कि संवैधानिक मामलों में निर्देश हमेशा लिखित आदेश या आधिकारिक नोटिस के जरिए ही जारी किए जाएं, न कि व्हाट्सएप या मैसेज जैसे माध्यमों से.
