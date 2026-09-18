नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को समर्थन देंगी ममता बनर्जी, पार्टी और सिंबल खोने के बाद दी पहली प्रतिक्रिया

ममता बनर्जी ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे के पार्टी का सिंबल छीना और ऐसा ही दूसरी जगहों पर भी किया गया. ममता बनर्जी ने कहा कि हम नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा की है. ममता बनर्जी को नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. इस घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए.

संचिता प्रधान डे ने राज्य सचिवालय नबन्ना में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के कुछ ही समय बाद अपना नामांकन वापस लिया. उन्हें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं. हम यह राष्ट्र के व्यापक हित में कर रहे हैं.

नंदीग्राम में मुकाबला दिलचस्प हुआ

नंदीग्राम के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर बीत चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी का गुट अब इस सीट पर नया उम्मीदवार नहीं उतार सकता. नंदीग्राम में मुकाबला फिर भी बहुकोणीय बना हुआ है. टीएमसी के दूसरे धड़े (ऋतब्रत बनर्जी गुट) ने मोहम्मद एतेशामुल हक को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने शांति गोपाल गिरी, कांग्रेस ने मिलन प्रधान और भाजपा ने हसिरानी रथ को मैदान में उतारा है.

भाजपा पर विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप

ममता ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि यह कदम मनमाना है. उन्होंने भाजपा पर विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. ममता ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार देते हुए पार्टी के पारंपरिक चुनाव चिह्न (दो फूल और घास) पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 28 वर्ष से यह संगठन का चुनाव चिह्न था.

ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा देश भर में विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल बंगाल में बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनावों में धांधली की है और अब विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है. महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा और फिर राकांपा को. अब वे हमारे पीछे पड़े हैं.

टीएमसी के दोनों धड़ों को मिला नया सिंबल

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में छह अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी खेमे को फुटबॉल खिलाड़ी और अरूप रॉय गुट को लिफाफा चुनाव चिह्न आवंटित किया है. तृणमूल के दोनों गुटों के बीच, पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला किया.

निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नीत गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और अरूप रॉय की अगुवाई वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम आवंटित किया है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)