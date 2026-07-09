टीएमसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकेगा ममता बनर्जी गुट, HC से इजाजत तो मिली पर किसको हर महीने देने होंगे 1.25 लाख रुपये?

कोर्ट ने कहा कि तीनों बैंक अकाउंट के किन्हीं दो लोगों को ही अकाउंट के इस्तेमाल की इजाजत होगी, सिर्फ उनके हस्ताक्षर को ही अनुमति दी जाएगी. उनके साइन किए हुए चेक विशेष अधिकारी के अप्रूवल के बाद बैंक अथॉरिटी के पास जाएंगे.

हाईकोर्ट ने टीएमसी के फ्रीज बैंक अकाउंट्स के लिए पूर्व जज को विशेष अधिकारी बनाया.

टीएमसी को सिर्फ पार्टी के रोजमर्रा के कामों के लिए अकाउंट से धन निकालने की इजाजत.

टीएमसी विशेष अधिकारी को देगी 1.25 लाख रुपये महीना सैलरी.

विशेष अधिकारी से अप्रूवल के बाद ही पैसा निकाल सकेगी टीएमसी.

बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तृणमूल कांग्रेस गुट को गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें तीनों बैंक अकाउंट के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. पार्टी के रोजमर्रा के कामों के लिए वह अपने अकाउंट्स से पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, ये सभी काम एक विशेष अधिकारी की निगरानी में होंगे. कोर्ट ने इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुब्रता तालुकदार को नियुक्त किया है.

क्यों फ्रीज हुए टीएमसी के बैंक अकाउंट?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने बुधवार की सुनवाई में यह बात कही थी कि जस्टिस सुब्रता तालुकदार की नियुक्ति पर विचार चल रहा है, लेकिन उनके बेटा इस मामले में एक प्रतिवादी के वकील हैे इसलिए सभी पक्षों से बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा. टीएमसी के बागी विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत पर पार्टी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे. उनका आरोप है कि इस पैसे की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनको शक है कि यह धन जबरन वसूली, कट मनी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है.

कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट को दी सख्त हिदायत

कोर्ट ने टीएमसी को जस्टिस तालुकदार की निगरानी में बैंक अकाउंट से डेबिट की इजाजत दे दी है, लेकिन वह पार्टी से जुड़े रोजमर्रा के कामों या कानूनी जरूरतों के लिए यह पैसा निकाल सकते हैं. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि इसके अलावा कोई भी छोटी या बड़ी राशि निकालने की इजाजत नहीं है, विशेष अधिकारी की तरफ से उसके लिए अप्रूवल नहीं दिया जाएगा.

सुनवाई के दौरान बागी विधायक विश्वनाथ दास ने कोर्ट से अनुरोध किया कि टीएमसी के ममता बनर्जी गुट को बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया और अकाउंट ऑपरेट करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है.

विशेष अधिकारी को टीएमसी देगी 1.25 लाख रुपये महीना सैलरी

कोर्ट के आदेश के अनुसार तीनों बैंक अकाउंट के किन्हीं दो लोगों को ही बैंक अकाउंट के इस्तेमाल की इजाजत होगी, सिर्फ उनके हस्ताक्षर को ही अनुमति दी जाएगी. उनके साइन किए हुए चेक विशेष अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और फिर विशेष अधिकारी अप्रूवल देंगे, साइन करेंगे और फिर बैंक अथॉरिटी अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत देगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अकाउंट की निगरानी के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी को 1.25 लाख रुपये महीना सैलरी दी जानी चाहिए, जिसके लिए पार्टी बैंक अकाउंट की राशि का इस्तेमाल कर सकती है.

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